https://ria.ru/20210324/devochka-1602697058.html

Детский омбудсмен рассказала о матери истощенной девочки из Талдома

Детский омбудсмен рассказала о матери истощенной девочки из Талдома

По предварительным данным, мать девочки, которую нашли истощенной и без одежды в Подмосковье, ещё в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:29

2021-03-24T18:29

2021-03-24T18:41

ксения мишонова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

талдом

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. По предварительным данным, мать девочки, которую нашли истощенной и без одежды в Подмосковье, ещё в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В социальных сетях и СМИ сообщалось, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали вместе со старшей сестрой. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена."По сведению областной комиссии по делам несовершеннолетних, мама зарегистрирована в Москве. У нее двое девочек - шести и 11 лет. В момент обнаружения детей, она находилась с ними в доме. По предварительным данным, женщина ещё в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее. Старшая жила с ней в Москве", - сказала Мишонова.Она добавила, что обеих девочек изъяли из семьи, они находятся в больнице под наблюдением врачей до определения их дальнейшей судьбы органами опеки и попечительства.

https://ria.ru/20210324/dopros-1602646288.html

https://ria.ru/20191019/1559984823.html

москва

талдом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), москва, талдом, происшествия