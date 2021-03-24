Детский омбудсмен рассказала о матери истощенной девочки из Талдома
18:29 24.03.2021 (обновлено: 18:41 24.03.2021)
© МВД России / РИА НовостиОбстановка частного дома в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды. Кадр из видео
© МВД России / РИА Новости
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. По предварительным данным, мать девочки, которую нашли истощенной и без одежды в Подмосковье, ещё в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее, старшая девочка жила с ней в Москве, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.
Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В социальных сетях и СМИ сообщалось, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали вместе со старшей сестрой. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена.
"По сведению областной комиссии по делам несовершеннолетних, мама зарегистрирована в Москве. У нее двое девочек - шести и 11 лет. В момент обнаружения детей, она находилась с ними в доме. По предварительным данным, женщина ещё в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее. Старшая жила с ней в Москве", - сказала Мишонова.
Она добавила, что обеих девочек изъяли из семьи, они находятся в больнице под наблюдением врачей до определения их дальнейшей судьбы органами опеки и попечительства.
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