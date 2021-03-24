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Эксперт рассказал, как хабаровчане отнесутся к замене города на купюре
Эксперт рассказал, как хабаровчане отнесутся к замене города на купюре
Жители Хабаровского края могут болезненно воспринять смену города на пятитысячной купюре, считает доктор исторических наук, профессор кафедры философии,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T06:31
2021-03-24T06:31
михаил дегтярев
сахалин
центральный банк рф (цб рф)
москва
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 24 мар - РИА Новости. Жители Хабаровского края могут болезненно воспринять смену города на пятитысячной купюре, считает доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории, государства и права Дальневосточного института управления (ДВИУ) РАНХ и ГС Валерий Чудесов.Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее заявил, что убрать достопримечательности Хабаровска с купюры "будет большой ошибкой"."Я солидарен с Дегтяревым, значит, он тоже из категории людей, которые болезненно воспринимают такое ущемление", - добавил эксперт.Во вторник зампред Банка России Михаил Алексеев сообщил, что регулятор планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Это произойдет в связи с тем, что в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, необходимо "подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн".На оборотной стороне российской купюры самого высокого на сегодняшний день достоинства изображено "Амурское чудо": мост через реку Амур, открывшийся в 1916 году, ставший последним звеном в грандиозной Транссибирской магистрали. Основу композиции лицевой стороны банкноты составляют памятник основателю Хабаровска генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому на фоне городской набережной имени адмирала Геннадия Невельского, выдающегося исследователя Приамурского края и Сахалина.По заявлению зампреда ЦБ, уровень защитного комплекса новых купюр планируется повысить до реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах. Они поступили в обращение в 2017 году. В 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. В ЦБ отметили, что на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На оборотной стороне они будут дополнены изображениями достопримечательностей Северо-Западного и Центрального федеральных округов.
https://ria.ru/20210323/banknoty-1602546956.html
https://ria.ru/20201128/kupyura-1586712379.html
сахалин
москва
хабаровск
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михаил дегтярев, сахалин, центральный банк рф (цб рф), москва, хабаровск, общество

Эксперт рассказал, как хабаровчане отнесутся к замене города на купюре

06:31 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 24 мар - РИА Новости. Жители Хабаровского края могут болезненно воспринять смену города на пятитысячной купюре, считает доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории, государства и права Дальневосточного института управления (ДВИУ) РАНХ и ГС Валерий Чудесов.
"Повышение степени защиты денежных знаков – это святое, но город-то Хабаровск причем? Поставят Екатеринбург… что, будет больше степень защиты? Это можно воспринять негативно. Часть населения воспримет это как какое-то ущемление. Мне, например, обидно. Чем наш мост хуже достопримечательностей Екатеринбурга? Можно было бы поспорить", - сказал Чудесов РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее заявил, что убрать достопримечательности Хабаровска с купюры "будет большой ошибкой".
"Я солидарен с Дегтяревым, значит, он тоже из категории людей, которые болезненно воспринимают такое ущемление", - добавил эксперт.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 20:07
В Ярославле предупредили о риске мошенничества из-за нового дизайна купюр
Во вторник зампред Банка России Михаил Алексеев сообщил, что регулятор планирует к 2025 году модернизировать банкнотный ряд. На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга соответственно, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Это произойдет в связи с тем, что в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, необходимо "подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн".
На оборотной стороне российской купюры самого высокого на сегодняшний день достоинства изображено "Амурское чудо": мост через реку Амур, открывшийся в 1916 году, ставший последним звеном в грандиозной Транссибирской магистрали. Основу композиции лицевой стороны банкноты составляют памятник основателю Хабаровска генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому на фоне городской набережной имени адмирала Геннадия Невельского, выдающегося исследователя Приамурского края и Сахалина.
По заявлению зампреда ЦБ, уровень защитного комплекса новых купюр планируется повысить до реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах. Они поступили в обращение в 2017 году. В 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. В ЦБ отметили, что на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На оборотной стороне они будут дополнены изображениями достопримечательностей Северо-Западного и Центрального федеральных округов.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября 2020, 03:30
Как поступить, если в магазине говорят, что ваша купюра фальшивая
 
Михаил ДегтяревСахалинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваХабаровскОбщество
 
 
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