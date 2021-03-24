https://ria.ru/20210324/brauzer-1602572569.html

Киберэксперт назвал причину для немедленного отказа от Google Chrome

Киберэксперт назвал причину для немедленного отказа от Google Chrome

Google Chrome представляет угрозу конфиденциальности, поэтому его пользователям следует серьезно задуматься о немедленном отказе от браузера, пишет киберэксперт РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T06:58

2021-03-24T06:58

2021-03-24T07:17

зак доффман

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технологии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Google Chrome представляет угрозу конфиденциальности, поэтому его пользователям следует серьезно задуматься о немедленном отказе от браузера, пишет киберэксперт Зак Доффман в статье для Forbes.Автор материала напомнил, что на прошлой неделе компания Google подверглась критике, когда выяснилось, что ее браузер собрал неожиданно большой объем данных пользователей.По мнению эксперта, с одной стороны, Google защищает конфиденциальность благодаря операционной системе Android, почте, документам и экосистеме хранения информации, однако с другой, зарабатывает большую часть ежегодных доходов на рекламных объявлениях.Доффман утверждает, что Chrome собирает идентификаторы пользователей и устройств по слишком большому количеству категорий, включая финансовую. При этом продукт Google заявляет, что привязывает все собранные данные к устройствам и пользователям. В то же время другие браузеры собирают, но не привязывает к пользователям историю поиска, данные о пользовании и местонахождении.Автор статьи подчеркнул, что Google никак не прокомментировал эту ситуацию. В компании оправдывают сбор данных предоставлением различных функций и возможностей, например, привязкой поиска к местоположению пользователя.Однако, по мнению Доффмана, есть различие между функцией во время сеанса и сбором связанных пользовательских данных, как это предполагает метка конфиденциальности.

https://ria.ru/20210316/chrome-1601490700.html

https://ria.ru/20210316/google-1601406453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зак доффман, google, forbes, google android, google chrome, технологии