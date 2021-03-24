Киберэксперт назвал причину для немедленного отказа от Google Chrome
06:58 24.03.2021 (обновлено: 07:17 24.03.2021)
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Google Chrome представляет угрозу конфиденциальности, поэтому его пользователям следует серьезно задуматься о немедленном отказе от браузера, пишет киберэксперт Зак Доффман в статье для Forbes.
Автор материала напомнил, что на прошлой неделе компания Google подверглась критике, когда выяснилось, что ее браузер собрал неожиданно большой объем данных пользователей.
"Это настоящая угроза вашей конфиденциальности", — написал Доффман.
По мнению эксперта, с одной стороны, Google защищает конфиденциальность благодаря операционной системе Android, почте, документам и экосистеме хранения информации, однако с другой, зарабатывает большую часть ежегодных доходов на рекламных объявлениях.
"Если твоя бизнес-модель основана на монетизации данных пользователей, ты захочешь собирать максимальное возможное количество информации. <…> Google зарабатывает деньги на продаже рекламы, настроенной на индивидуальные предпочтения исходя из вашей истории поиска и активности", — пояснил автор.
Доффман утверждает, что Chrome собирает идентификаторы пользователей и устройств по слишком большому количеству категорий, включая финансовую. При этом продукт Google заявляет, что привязывает все собранные данные к устройствам и пользователям. В то же время другие браузеры собирают, но не привязывает к пользователям историю поиска, данные о пользовании и местонахождении.
Автор статьи подчеркнул, что Google никак не прокомментировал эту ситуацию. В компании оправдывают сбор данных предоставлением различных функций и возможностей, например, привязкой поиска к местоположению пользователя.
Однако, по мнению Доффмана, есть различие между функцией во время сеанса и сбором связанных пользовательских данных, как это предполагает метка конфиденциальности.
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