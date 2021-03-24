https://ria.ru/20210324/biochip-1602646935.html

Фонд перспективных исследований создал "искусственный нос собаки"

Фонд перспективных исследований создал "искусственный нос собаки"

Фонд перспективных исследований создал биочип, работающий как искусственный нос собаки - он способен улавливать в воздухе незначительные концентрации веществ,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:54

2021-03-24T14:54

2021-03-24T14:54

наука

фонд перспективных исследований

южный федеральный университет

технологии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Фонд перспективных исследований создал биочип, работающий как искусственный нос собаки - он способен улавливать в воздухе незначительные концентрации веществ, сообщили РИА Новости в Фонде."Области применения данной технологии в первую очередь включают скрининг социально-значимых заболеваний по анализу выдыхаемого пациентами воздуха", - рассказал руководитель проекта ФПИ кандидат медицинских наук Федор Арсеньев."Процедура диагностики будет выглядеть так: пациент выдыхает воздух в одноразовый полиэтиленовый пакет, который после этого подключают к системе детекции. Время детекции - одна минута. Рак, диабет, туберкулез – далеко не полный перечень заболеваний, который может быть установлен при однократном тестировании", - добавил он.Биотехнический чип разработан в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований, Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава России. Непосредственные разработчики технологии - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет.Как рассказали в пресс-службе фонда, чип представляет собой систему, состоящую из живых клеток и технического устройства для оценки их состояния и поддержания жизнедеятельности. В чипе содержится питательная среда с клетками. Также в ячейке находится система оптической регистрации состояния клеток, которая оценивает, возбуждены они или спокойны, и передает информацию на компьютер."После попадания в ячейку искомых веществ их узнают рецепторы на поверхности клеток, вследствие чего те переходят в возбужденное состояние, что в свою очередь, сразу регистрируется технической системой ячейки", - рассказали в пресс-службе.Скорость обнаружения веществ и высокую чувствительность чипа в фонде сравнили с уровнем обоняния служебных собак при на порядок большей надежности распознавания загрязненных проб.Проект стал продолжением созданного в 2016-2019 годах аппаратно-программного комплекса, который в автоматическом режиме обнаруживает и распознает целевые вещества в выдыхаемом человеком воздухе на основе анализа биоэлектрических потенциалов обонятельного тракта и обонятельной луковицы крысы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/linza-1596499775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд перспективных исследований, южный федеральный университет, технологии