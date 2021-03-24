Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210324/biochip-1602646935.html
Фонд перспективных исследований создал "искусственный нос собаки"
Фонд перспективных исследований создал "искусственный нос собаки"
Фонд перспективных исследований создал биочип, работающий как искусственный нос собаки - он способен улавливать в воздухе незначительные концентрации веществ,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:54
2021-03-24T14:54
наука
фонд перспективных исследований
южный федеральный университет
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49736/52/497365282_0:397:2146:1604_1920x0_80_0_0_a2f2a882c53aac4b4f305d2ae020fce2.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Фонд перспективных исследований создал биочип, работающий как искусственный нос собаки - он способен улавливать в воздухе незначительные концентрации веществ, сообщили РИА Новости в Фонде."Области применения данной технологии в первую очередь включают скрининг социально-значимых заболеваний по анализу выдыхаемого пациентами воздуха", - рассказал руководитель проекта ФПИ кандидат медицинских наук Федор Арсеньев."Процедура диагностики будет выглядеть так: пациент выдыхает воздух в одноразовый полиэтиленовый пакет, который после этого подключают к системе детекции. Время детекции - одна минута. Рак, диабет, туберкулез – далеко не полный перечень заболеваний, который может быть установлен при однократном тестировании", - добавил он.Биотехнический чип разработан в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований, Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава России. Непосредственные разработчики технологии - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет.Как рассказали в пресс-службе фонда, чип представляет собой систему, состоящую из живых клеток и технического устройства для оценки их состояния и поддержания жизнедеятельности. В чипе содержится питательная среда с клетками. Также в ячейке находится система оптической регистрации состояния клеток, которая оценивает, возбуждены они или спокойны, и передает информацию на компьютер."После попадания в ячейку искомых веществ их узнают рецепторы на поверхности клеток, вследствие чего те переходят в возбужденное состояние, что в свою очередь, сразу регистрируется технической системой ячейки", - рассказали в пресс-службе.Скорость обнаружения веществ и высокую чувствительность чипа в фонде сравнили с уровнем обоняния служебных собак при на порядок большей надежности распознавания загрязненных проб.Проект стал продолжением созданного в 2016-2019 годах аппаратно-программного комплекса, который в автоматическом режиме обнаруживает и распознает целевые вещества в выдыхаемом человеком воздухе на основе анализа биоэлектрических потенциалов обонятельного тракта и обонятельной луковицы крысы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/linza-1596499775.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/49736/52/497365282_0:196:2146:1806_1920x0_80_0_0_cf82b78dbf619a3e6e4d9a0eb01bdc5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд перспективных исследований, южный федеральный университет, технологии

Фонд перспективных исследований создал "искусственный нос собаки"

14:54 24.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Фонд перспективных исследований создал биочип, работающий как искусственный нос собаки - он способен улавливать в воздухе незначительные концентрации веществ, сообщили РИА Новости в Фонде.
"Области применения данной технологии в первую очередь включают скрининг социально-значимых заболеваний по анализу выдыхаемого пациентами воздуха", - рассказал руководитель проекта ФПИ кандидат медицинских наук Федор Арсеньев.
"Процедура диагностики будет выглядеть так: пациент выдыхает воздух в одноразовый полиэтиленовый пакет, который после этого подключают к системе детекции. Время детекции - одна минута. Рак, диабет, туберкулез – далеко не полный перечень заболеваний, который может быть установлен при однократном тестировании", - добавил он.
Биотехнический чип разработан в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований, Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава России. Непосредственные разработчики технологии - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского и Приволжский исследовательский медицинский университет.
Как рассказали в пресс-службе фонда, чип представляет собой систему, состоящую из живых клеток и технического устройства для оценки их состояния и поддержания жизнедеятельности. В чипе содержится питательная среда с клетками. Также в ячейке находится система оптической регистрации состояния клеток, которая оценивает, возбуждены они или спокойны, и передает информацию на компьютер.
Зритель снимает на мобильный телефон выступление музыкантов на концерте - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 13:28
Светлее и удобнее. Для камер смартфонов изобрели революционную линзу
"После попадания в ячейку искомых веществ их узнают рецепторы на поверхности клеток, вследствие чего те переходят в возбужденное состояние, что в свою очередь, сразу регистрируется технической системой ячейки", - рассказали в пресс-службе.
Скорость обнаружения веществ и высокую чувствительность чипа в фонде сравнили с уровнем обоняния служебных собак при на порядок большей надежности распознавания загрязненных проб.
Проект стал продолжением созданного в 2016-2019 годах аппаратно-программного комплекса, который в автоматическом режиме обнаруживает и распознает целевые вещества в выдыхаемом человеком воздухе на основе анализа биоэлектрических потенциалов обонятельного тракта и обонятельной луковицы крысы.
 
НаукаФонд перспективных исследованийЮжный федеральный университетТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
01:28Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака
01:16В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Лента новостейМолния