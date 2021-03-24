Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210324/alkogol-1602676758.html
В РПЦ прокомментировали итоги антиалкогольной кампании в России за 10 лет
В РПЦ прокомментировали итоги антиалкогольной кампании в России за 10 лет
Антиалкогольная кампания в России за последние 10 лет была "самой незаметной" и при этом "одной из самых эффективных в истории страны", заявил в среду РИА... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T17:07
2021-03-24T17:07
религия и мировоззрение
религия
владимир легойда
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152053/99/1520539901_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_723797485304f88a203d1361bcc958e2.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Антиалкогольная кампания в России за последние 10 лет была "самой незаметной" и при этом "одной из самых эффективных в истории страны", заявил в среду РИА Новости председатель общественного совета Росалкогольрегулирования, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).Ранее в среду стало известно, что митрополит Тихон переизбран главой общественного совета Росалкогольрегулирования. Этот пост он занимает с момента создания совета в 2012 году."Антиалкогольная кампания, проведенная в прошедшие десять лет, была, если можно сказать, самой тихой и незаметной, но одной из самых эффективных в истории нашей страны", - сказал представитель Русской православной церкви.В частности, по данным, которые привел митрополит Тихон, за последние годы в стране существенно сократилось потребление алкоголя – с 15,8 литра этанола на человека в 2008 году (18 литров по данным ВОЗ) до 9,7 литра в 2017 году. Кроме того, в период активных антиалкогольных мер с 2008 по 2018 годы смертность от случайных отравлений алкоголем сократилась более чем в 3,5 раза (с 13,6 до 3,8 на 100 тысяч человек), количество больных алкоголизмом сократилось более чем на 37% (с 2 миллионов 82 тысяч человек в 2008 году до 1 миллиона 304 тысяч человек в 2017 году), заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами с 2008 по 2017 годы снизилась на 56,2% (со 121 до 53 случаев на 100 тысяч человек).Также, по информации общественного совета, число самоубийств в России, связанных с потреблением алкоголя, с 2008 по 2018 годы, в расчете на 100 тысяч человек, снизилось более чем в два раза (с 26,9 случаев до 12,2), а число убийств – более чем в три раза (с 16,5 до 5,2). Кроме того, доходы консолидированного бюджета РФ от акцизов на алкогольную продукцию с 2011 по 2017 годы увеличились в два раза (с 196,1 миллиарда рублей до 397,1 миллиарда рублей).В целом, отметил митрополит Тихон, по данным на начало 2019 года, Россия вышла на первое место в мире по темпам снижения смертности и роста продолжительности жизни среди среднеразвитых и высокоразвитых стран. При этом в 2017 году в стране, напомнил глава общественного совета, был побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю ее историю, включая советское время: средняя продолжительность жизни в РФ составляла 72,7 года (для мужчин – 67,5 лет, для женщин - 77,6).В свою очередь глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя очередное переизбрание митрополита Тихона, выразил мнение, что за прошедшие годы и государством, и Церковью была проведена эффективная работа в сфере борьбы с алкоголизмом, которая, по его мнению, положительно воспринята российским обществом."Все это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию государственных структур с церковными и общественными организациями, и убежден, что эта работа была бы еще более продуктивной, если бы средства массовой информации освещали бы ее столь же активно, с таким же энтузиазмом и энергией, как и переизбрание митрополита Тихона", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Ранее некоторые блогеры выразили удивление тому, что митрополит избран на пост председателя общественного совета, полагая, что это произошло впервые.
https://ria.ru/20210324/shevkunov-1602605283.html
https://ria.ru/20190911/1558563423.html
https://ria.ru/20210319/alkogol-1601908517.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152053/99/1520539901_102:0:1699:1198_1920x0_80_0_0_c5eefa5383a982127d1f900bd90e1c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, владимир легойда, русская православная церковь

В РПЦ прокомментировали итоги антиалкогольной кампании в России за 10 лет

17:07 24.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕпископ Тихон Шевкунов
Епископ Тихон Шевкунов - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Антиалкогольная кампания в России за последние 10 лет была "самой незаметной" и при этом "одной из самых эффективных в истории страны", заявил в среду РИА Новости председатель общественного совета Росалкогольрегулирования, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Ранее в среду стало известно, что митрополит Тихон переизбран главой общественного совета Росалкогольрегулирования. Этот пост он занимает с момента создания совета в 2012 году.
"Антиалкогольная кампания, проведенная в прошедшие десять лет, была, если можно сказать, самой тихой и незаметной, но одной из самых эффективных в истории нашей страны", - сказал представитель Русской православной церкви.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 11:43Религия и мировоззрение
Митрополит Тихон переизбран на пост главы совета Росалкогольрегулирования
В частности, по данным, которые привел митрополит Тихон, за последние годы в стране существенно сократилось потребление алкоголя – с 15,8 литра этанола на человека в 2008 году (18 литров по данным ВОЗ) до 9,7 литра в 2017 году. Кроме того, в период активных антиалкогольных мер с 2008 по 2018 годы смертность от случайных отравлений алкоголем сократилась более чем в 3,5 раза (с 13,6 до 3,8 на 100 тысяч человек), количество больных алкоголизмом сократилось более чем на 37% (с 2 миллионов 82 тысяч человек в 2008 году до 1 миллиона 304 тысяч человек в 2017 году), заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами с 2008 по 2017 годы снизилась на 56,2% (со 121 до 53 случаев на 100 тысяч человек).
Также, по информации общественного совета, число самоубийств в России, связанных с потреблением алкоголя, с 2008 по 2018 годы, в расчете на 100 тысяч человек, снизилось более чем в два раза (с 26,9 случаев до 12,2), а число убийств – более чем в три раза (с 16,5 до 5,2). Кроме того, доходы консолидированного бюджета РФ от акцизов на алкогольную продукцию с 2011 по 2017 годы увеличились в два раза (с 196,1 миллиарда рублей до 397,1 миллиарда рублей).
В целом, отметил митрополит Тихон, по данным на начало 2019 года, Россия вышла на первое место в мире по темпам снижения смертности и роста продолжительности жизни среди среднеразвитых и высокоразвитых стран. При этом в 2017 году в стране, напомнил глава общественного совета, был побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю ее историю, включая советское время: средняя продолжительность жизни в РФ составляла 72,7 года (для мужчин – 67,5 лет, для женщин - 77,6).
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 11.09.2019
11 сентября 2019, 12:41Религия и мировоззрение
В РПЦ выступили за запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года
В свою очередь глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя очередное переизбрание митрополита Тихона, выразил мнение, что за прошедшие годы и государством, и Церковью была проведена эффективная работа в сфере борьбы с алкоголизмом, которая, по его мнению, положительно воспринята российским обществом.
"Все это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию государственных структур с церковными и общественными организациями, и убежден, что эта работа была бы еще более продуктивной, если бы средства массовой информации освещали бы ее столь же активно, с таким же энтузиазмом и энергией, как и переизбрание митрополита Тихона", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Ранее некоторые блогеры выразили удивление тому, что митрополит избран на пост председателя общественного совета, полагая, что это произошло впервые.
Бармен разливает напитки в баре - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 02:08
Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
 
Религия и мировоззрениеРелигияВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
01:28Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака
01:16В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Лента новостейМолния