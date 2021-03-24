https://ria.ru/20210324/afon-1602606194.html

РПЦ следует восстановить общение с рядом обителей Афона, считает эксперт

РПЦ следует восстановить общение с рядом обителей Афона, считает эксперт

До половины всех афонских монастырей настроены против поддержки украинских раскольников и критически оценивают деятельность Константинопольского патриарха, и... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:59

2021-03-24T11:59

2021-03-24T11:59

религия и мировоззрение

религия

константинопольский патриархат

афон (гора)

русская православная церковь

греция

украина

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. До половины всех афонских монастырей настроены против поддержки украинских раскольников и критически оценивают деятельность Константинопольского патриарха, и Московскому патриархату не следует полностью разрывать общение с этими обителями, считает доцент МГУ, специалист по истории Церкви и истории Греции и один из основателей издательского дома "Святая Гора" Афанасий Зоитакис.Святая Гора Афон – полуостров в северо-восточной Греции – является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греции с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность. Все решения на Афоне принимаются 20 монастырями, представители которых входят в управляющий орган – Священный Кинот.После создания в 2018 году при участии Константинополя раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, в том числе и с подчиняющимся ему Афоном. Верующих РПЦ призвали воздержаться от паломничества на Святую Гору. Некое исключение было сделано только в отношении Русского Пантелеймонова монастыря: патриарх Кирилл разрешил там причащаться мирянам РПЦ, учитывая особо тесную связь этой обители с Русской церковью и ее большую популярность у российских паломников. Пантелеймонов монастырь создавался русскими монахами и из всех афонских обителей собрал больше всего насельников из России и других стран, являющихся канонической территорией РПЦ.Афон разделилсяКомментируя РИА Новости отношение монахов-афонитов к действиям Константинополя на Украине и возникшему расколу в православном мире, Афанасий Зоитакис признал, что "единой позиции Афона нет по этому вопросу", и на полуострове "существует разделение"."Те монастыри на Афоне, которые достаточно скептически относятся к признанию украинской автокефалии, - это те же обители, которые так же скептически относились и к Критскому собору 2016 года, и вообще к экуменическому курсу (на объединение христианских конфессий – ред.) патриарха Варфоломея. Это прежде всего монастыри, основанные учениками старца Ефрема Аризонского (1928-2019): Филофей, Каракал, Ксиропотам и Констамонит. Они наиболее радикально в этом плане настроены", - сказал Зоитакис.В частности, монастырь Констамонит, отметил эксперт, был вообще единственным из 20 афонских обителей, который не участвовал во встрече патриарха Варфоломея на Афоне в октябре 2019 года, и не прислал на встречу даже своего представителя. К числу оппонентов действующего главы Константинополя собеседник агентства добавил также монастырь вятого Павла, игумен которого "очень критически относится к модернистским шагам Варфоломея"."Я бы добавил сюда и монастырь Дохиар, который, если бы был жив его игумен геронда (старец - ред.) Григорий, я думаю, и публично бы высказался по этим событиям (с созданием ПЦУ - ред.), потому что он неоднократно в самых резких выражениях критиковал украинских раскольников и вообще до конца был человеком очень твердым. У монастырей Филофей и Дохиар всегда с Россией были очень хорошие связи, русские монахи там были… Сюда можно еще добавить и Русский Пантелеимонов монастырь, и, пожалуй, еще сербский монастырь Хиландар и болгарский Зограф, потому что они следуют позициям своих Церквей", - сказал Зоитакис.Он пояснил, что, хотя сербский и болгарский монастыри и находятся в каноническом подчинении Константинополю, подобно другим обителям на Афоне, "тем не менее, они связаны очень прочными узами с Сербской и Болгарской церквами, которые пока не признали украинскую "новую церковь". "Нужно упомянуть еще монастырь Григориат – там тоже очень скептическое отношение к украинским раскольникам, как минимум скептическое. Они думают над этим вопросом, и в целом настроены достаточно антиэкуменически", - добавил эксперт.Другие 10 святогорских обителей, наоборот, или прямо поддержали патриарха Варфоломея, приняли делегацию украинских раскольников и сослужили с ними, или же заняли более осторожную и выжидательную позицию. Это Великая Лавра, Ватопед, Иверский, Дионисиат, Кутлумуш, Пантократор – монастыри, занимающие первые места в афонской иерархии обителей, а также монастыри Симонопетра, Ставроникита, Ксенофонт и Новый Эсфигмен.Как рассказал Зоитакис, помимо монастырей, на Афоне также много скитов и келий – небольших монашеских общин, иногда составленных из одного старца и нескольких его учеников, и их позиция тоже очень неоднородная, даже зачастую резко критическая по отношению к курсу Константинопольского первоиерарха. В частности, собеседник агентства напомнил, что в марте 2019 года было выпущено заявление ряда афонских келиотов, которые осудили патриарха Варфоломея за ошибочное признание украинской автокефалии. В то же время он признал, что за позицию небольших монашеских общин "никто особо не борется, потому что считается, что Афон – это 20 монастырей, и мало кого интересует позиция келиотов или скитов: основная борьба идет вокруг позиций обителей".Не "в кольце врагов"Говоря о позиции Русской православной церкви в отношении афонских монастырей, эксперт выразил мнение, что было бы целесообразно и в отношении Афона руководствоваться теми же принципами, которых Московский патриархат придерживается во взаимоотношении с другими поместными церквами.А именно, когда в 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви, РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения лишь с теми иерархами этих церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. Те же епархии и митрополии, которые будут от этого уклоняться, сохранят прежние отношения с Русской церковью, и доступ ее священников и паломников будет туда разрешен.По его словам, сейчас у кого-то может сложиться впечатление, что русский монастырь находится на Афоне "в кольце врагов, в кольце греческих монастырей", тогда как на данный момент это не так.В частности, позицию РПЦ, разрешившей причащаться паломникам-мирянам в Пантелеимоновом монастыре, ранее подверг критике настоятель Ватопедского монастыря игумен Ефрем. При этом сам Ефрем, привозивший в Россию на поклонение христианскую святыню – Пояс Богородицы, в 2019 году уже принял в своем монастыре украинских раскольников.По мнению Зоитакиса, к тем афонским монастырям, которые отказываются сослужить с представителями ПЦУ, Русская церковь должна относиться как к союзникам и разрешить паломникам – когда после пандемии это станет возможным - посещать эти монастыри.

https://ria.ru/20181224/1548597874.html

https://ria.ru/20190211/1550675225.html

https://ria.ru/20190210/1550646759.html

https://ria.ru/20201125/kipr-1586304798.html

https://ria.ru/20210219/serbiya-1598170818.html

афон (гора)

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религия, константинопольский патриархат, афон (гора), русская православная церковь, греция, украина