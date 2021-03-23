https://ria.ru/20210323/zhertvy-1602414084.html

Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо

Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо

Полиция подтвердила гибель ряда человек при стрельбе в Колорадо, заявил представитель правоохранительных органов Керри Ямагучи. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T04:06

2021-03-23T04:06

2021-03-23T05:15

стрельба в супермаркете в колорадо

джо байден

колорадо

сша

происшествия

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Полиция подтвердила гибель ряда человек при стрельбе в Колорадо, заявил представитель правоохранительных органов Керри Ямагучи.Инцидент произошел в супермаркете в городе Боулдер. По информации газеты Wall Street Journal, жертвами случившегося стали шесть человек, включая одного силовика.Полиция не видит дальнейших угроз общественной безопасности, уточнил Ямагучи.Предполагаемый преступник задержан.Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в Колорадо.

https://ria.ru/20210323/strelba-1602412629.html

колорадо

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в супермаркете в колорадо, джо байден, колорадо, сша, происшествия, в мире