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Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
Полиция подтвердила гибель ряда человек при стрельбе в Колорадо, заявил представитель правоохранительных органов Керри Ямагучи. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T04:06
2021-03-23T04:06
2021-03-23T05:15
стрельба в супермаркете в колорадо
джо байден
колорадо
сша
происшествия
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Полиция подтвердила гибель ряда человек при стрельбе в Колорадо, заявил представитель правоохранительных органов Керри Ямагучи.Инцидент произошел в супермаркете в городе Боулдер. По информации газеты Wall Street Journal, жертвами случившегося стали шесть человек, включая одного силовика.Полиция не видит дальнейших угроз общественной безопасности, уточнил Ямагучи.Предполагаемый преступник задержан.Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в Колорадо.
https://ria.ru/20210323/strelba-1602412629.html
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стрельба в супермаркете в колорадо, джо байден, колорадо, сша, происшествия, в мире