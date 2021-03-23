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"Мы соболезнуем семьям погибших": стрельба в Колорадо
"Мы соболезнуем семьям погибших": стрельба в Колорадо
В американском штате Колорадо неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, есть погибшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.03.2021
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колорадо
стрельба
фото
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В американском штате Колорадо неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, есть погибшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
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колорадо, стрельба, фото, фото

"Мы соболезнуем семьям погибших": стрельба в Колорадо

12:10 23.03.2021 (обновлено: 14:59 23.03.2021)
 
Читать ria.ru в
В американском штате Колорадо неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, есть погибшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Joe Mahoney

О том, что в супермаркете в городе Боулдер идет "активная стрельба", сообщила в соцсетях местная полиция.

Женщины обнимаются около продуктового магазина King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
1 из 12

О том, что в супермаркете в городе Боулдер идет "активная стрельба", сообщила в соцсетях местная полиция.

© AP Photo / Joe Mahoney
© AP Photo / David Zalubowski

Жителей призвали избегать район, в котором произошло ЧП.

Продуктовый магазин King Soopers в Боулдере, в котором произошла стрельба. Штат Колорадо, США
2 из 12

Жителей призвали избегать район, в котором произошло ЧП.

© AP Photo / David Zalubowski
© REUTERS / Alyson McClaran

Жертвами стрельбы стали по меньшей мере десять человек, в том числе полицейский.

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
3 из 12

Жертвами стрельбы стали по меньшей мере десять человек, в том числе полицейский.

© REUTERS / Alyson McClaran
© REUTERS / Kevin Mohatt

"Мы соболезнуем семьям. Десять человек погибли", — заявила глава полиции Марис Херольд.

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
4 из 12

"Мы соболезнуем семьям. Десять человек погибли", — заявила глава полиции Марис Херольд.

© REUTERS / Kevin Mohatt
© AFP 2021 / Getty Images/Chet Strange

Погибшего коллегу глава местной полиции назвала героем.

Место стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
5 из 12

Погибшего коллегу глава местной полиции назвала героем.

© AFP 2021 / Getty Images/Chet Strange
© REUTERS / Alyson McClaran

Люди обнимают женщину, находившуюся в момент стрельбы в супермаркете.

Люди обнимают женщину, находившуюся на момент стрельбы внутри магазина King Soopers в Боулдере, Колорадо
6 из 12

Люди обнимают женщину, находившуюся в момент стрельбы в супермаркете.

© REUTERS / Alyson McClaran
© AP Photo / David Zalubowski

Предполагаемого преступника задержали.

Место стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
7 из 12

Предполагаемого преступника задержали.

© AP Photo / David Zalubowski
© REUTERS / Alyson McClaran

Место стрельбы в магазине King Soopers в Боулдере.

Место стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
8 из 12

Место стрельбы в магазине King Soopers в Боулдере.

© REUTERS / Alyson McClaran
© AP Photo / Joe Mahoney

Один из телеканалов показал, как мужчину с окровавленной ногой выводят из магазина в наручниках.

Место стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
9 из 12

Один из телеканалов показал, как мужчину с окровавленной ногой выводят из магазина в наручниках.

© AP Photo / Joe Mahoney
© AP Photo / David Zalubowski

Президента Байдена проинформировали о стрельбе в Колорадо, сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

Мужчина с флагом США на месте стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
10 из 12

Президента Байдена проинформировали о стрельбе в Колорадо, сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

© AP Photo / David Zalubowski
© REUTERS / Kevin Mohatt

В полиции заявили, что не видят дальнейших угроз безопасности.

Место стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
11 из 12

В полиции заявили, что не видят дальнейших угроз безопасности.

© REUTERS / Kevin Mohatt
© REUTERS / Alyson McClaran

На месте ЧП в Колорадо.

Место стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
12 из 12

На месте ЧП в Колорадо.

© REUTERS / Alyson McClaran
 
КолорадоСтрельбаФото
 
 
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