https://ria.ru/20210323/kolorado-1602438903.html

"Мы соболезнуем семьям погибших": стрельба в Колорадо

"Мы соболезнуем семьям погибших": стрельба в Колорадо

В американском штате Колорадо неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, есть погибшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:10

2021-03-23T12:10

2021-03-23T14:59

колорадо

стрельба

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602435732_48:347:3072:2048_1920x0_80_0_0_73169b7ab4c1b0fbf2446ef84fef8e09.jpg

В американском штате Колорадо неизвестный устроил стрельбу в супермаркете, есть погибшие. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.

колорадо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колорадо, стрельба, фото, фото