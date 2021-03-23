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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210323/yakutiya-1602452298.html
В Якутии рассказали о роли региона в Арктическом совете
В Якутии рассказали о роли региона в Арктическом совете
Якутия может занять позиции региона-лидера в годы председательства РФ в Арктическом совете, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:21
2021-03-23T12:21
республика саха (якутия)
россия
республика саха (якутия)
дальний восток
айсен николаев
арктика
совет федерации рф
арктический совет
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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Якутия может занять позиции региона-лидера в годы председательства РФ в Арктическом совете, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Профессор географического факультета МГУ, генеральный директор Института регионального консалтинга, член экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Пилясов в ходе дискуссии предложил создать на базе Ленского клуба Арктический клуб футурологов. "Свободный клуб экспертов, которые обсуждают развитие глобальной Арктики, — хорошая возможность и российскую инициативу, и идею Ленского клуба опредметить конкретикой", — приводятся слова Пилясова.Также он предложил создать банк данных передовых практик жизнеобеспечения удалённых районов: "В районах с ограниченными сроками завоза накапливаются уникальные компетенции по выживанию, по самообеспечению энергетическому и продовольственному. Этими навыками нужно делиться… Они должны быть общим достоянием, и Россия должна это инициировать".Как отметили в региональном кабмине, в Якутии накоплены значительные знания в этой области: от жилья кочевых народов до строительства комфортных городов в условиях экстремально холодного климата.Ленский клуб – экспертно-аналитический центр, объединяющий ведущих российских и международных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов развития Дальнего Востока и Арктики как национальных приоритетов РФ. Клуб был создан в июне 2019 года по инициативе главы Якутии.
https://ria.ru/20210317/yakutiya-1601651183.html
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россия, республика саха (якутия), дальний восток, айсен николаев, арктика, совет федерации рф, арктический совет

В Якутии рассказали о роли региона в Арктическом совете

12:21 23.03.2021
 
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Якутия может занять позиции региона-лидера в годы председательства РФ в Арктическом совете, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"Якутия как инициатор многочисленных арктических проектов готова стать регионом-лидером во время председательства России в Арктическом совете. Такое заявление сделал глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, комментируя итоги дискуссии экспертов Ленского клуба "Председательство России в Арктическом совете: ключевые вопросы регионального развития", - рассказали в пресс-службе.
Профессор географического факультета МГУ, генеральный директор Института регионального консалтинга, член экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Пилясов в ходе дискуссии предложил создать на базе Ленского клуба Арктический клуб футурологов. "Свободный клуб экспертов, которые обсуждают развитие глобальной Арктики, — хорошая возможность и российскую инициативу, и идею Ленского клуба опредметить конкретикой", — приводятся слова Пилясова.
Также он предложил создать банк данных передовых практик жизнеобеспечения удалённых районов: "В районах с ограниченными сроками завоза накапливаются уникальные компетенции по выживанию, по самообеспечению энергетическому и продовольственному. Этими навыками нужно делиться… Они должны быть общим достоянием, и Россия должна это инициировать".
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Ленский клуб – экспертно-аналитический центр, объединяющий ведущих российских и международных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов развития Дальнего Востока и Арктики как национальных приоритетов РФ. Клуб был создан в июне 2019 года по инициативе главы Якутии.
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Республика Саха (Якутия)РоссияРеспублика Саха (Якутия)Дальний ВостокАйсен НиколаевАрктикаСовет Федерации РФАрктический совет
 
 
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