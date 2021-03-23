В Якутии рассказали о роли региона в Арктическом совете
ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Якутия может занять позиции региона-лидера в годы председательства РФ в Арктическом совете, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
"Якутия как инициатор многочисленных арктических проектов готова стать регионом-лидером во время председательства России в Арктическом совете. Такое заявление сделал глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, комментируя итоги дискуссии экспертов Ленского клуба "Председательство России в Арктическом совете: ключевые вопросы регионального развития", - рассказали в пресс-службе.
Профессор географического факультета МГУ, генеральный директор Института регионального консалтинга, член экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Пилясов в ходе дискуссии предложил создать на базе Ленского клуба Арктический клуб футурологов. "Свободный клуб экспертов, которые обсуждают развитие глобальной Арктики, — хорошая возможность и российскую инициативу, и идею Ленского клуба опредметить конкретикой", — приводятся слова Пилясова.
Также он предложил создать банк данных передовых практик жизнеобеспечения удалённых районов: "В районах с ограниченными сроками завоза накапливаются уникальные компетенции по выживанию, по самообеспечению энергетическому и продовольственному. Этими навыками нужно делиться… Они должны быть общим достоянием, и Россия должна это инициировать".
Как отметили в региональном кабмине, в Якутии накоплены значительные знания в этой области: от жилья кочевых народов до строительства комфортных городов в условиях экстремально холодного климата.
Ленский клуб – экспертно-аналитический центр, объединяющий ведущих российских и международных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов развития Дальнего Востока и Арктики как национальных приоритетов РФ. Клуб был создан в июне 2019 года по инициативе главы Якутии.