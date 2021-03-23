https://ria.ru/20210323/yakutiya-1602452298.html

В Якутии рассказали о роли региона в Арктическом совете

В Якутии рассказали о роли региона в Арктическом совете

Якутия может занять позиции региона-лидера в годы председательства РФ в Арктическом совете, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:21

2021-03-23T12:21

2021-03-23T12:21

республика саха (якутия)

россия

республика саха (якутия)

дальний восток

айсен николаев

арктика

совет федерации рф

арктический совет

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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Якутия может занять позиции региона-лидера в годы председательства РФ в Арктическом совете, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Профессор географического факультета МГУ, генеральный директор Института регионального консалтинга, член экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Пилясов в ходе дискуссии предложил создать на базе Ленского клуба Арктический клуб футурологов. "Свободный клуб экспертов, которые обсуждают развитие глобальной Арктики, — хорошая возможность и российскую инициативу, и идею Ленского клуба опредметить конкретикой", — приводятся слова Пилясова.Также он предложил создать банк данных передовых практик жизнеобеспечения удалённых районов: "В районах с ограниченными сроками завоза накапливаются уникальные компетенции по выживанию, по самообеспечению энергетическому и продовольственному. Этими навыками нужно делиться… Они должны быть общим достоянием, и Россия должна это инициировать".Как отметили в региональном кабмине, в Якутии накоплены значительные знания в этой области: от жилья кочевых народов до строительства комфортных городов в условиях экстремально холодного климата.Ленский клуб – экспертно-аналитический центр, объединяющий ведущих российских и международных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов развития Дальнего Востока и Арктики как национальных приоритетов РФ. Клуб был создан в июне 2019 года по инициативе главы Якутии.

https://ria.ru/20210317/yakutiya-1601651183.html

https://ria.ru/20210318/yakutiya-1601753880.html

россия

республика саха (якутия)

дальний восток

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), дальний восток, айсен николаев, арктика, совет федерации рф, арктический совет