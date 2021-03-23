https://ria.ru/20210323/vyplaty-1602488082.html

Минтруд рассказал о соцвыплатах за работу в условиях COVID-19

Минтруд рассказал о соцвыплатах за работу в условиях COVID-19

Более 850 тысяч социальных выплат за работу в условиях распространения коронавируса на общую сумму 21,5 миллиарда рублей перечислено в РФ, рассказали РИА... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:59

2021-03-23T14:59

2021-03-23T14:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 850 тысяч социальных выплат за работу в условиях распространения коронавируса на общую сумму 21,5 миллиарда рублей перечислено в РФ, рассказали РИА Новости в Минтруде.В министерстве подчеркнули, что осуществление выплат не прекращается, так как порядок и продолжительность особого режима работы стационарных организаций социального обслуживания, при которых осуществляются выплаты, определяются локальными актами таких организаций и в соответствии с решением главного санитарного врача региона."На сегодняшний момент осуществлено 852 501 выплата работникам организаций соцобслуживания (с учетом, что одному работнику выплата может быть произведена за несколько смен). Из них количество выплат в повышенном размере составило 120 808 выплат", - рассказали в Минтруде.В министерстве также пояснили, что выплаты в повышенном размере полагаются сотрудникам, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусом постояльцами организаций соцосблуживания. Общий объем средств, направленных на стимулирующие выплаты, составил 21,5 миллиарда рублей.С 16 ноября 2020 года специальные социальные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания осуществляются Фондом социального страхования РФ. Согласно постановлению кабмина, такие выплаты социальным работникам могут осуществляться до конца 2021 года. Информация о работниках подается организациями в виде реестров после завершения смены в 14 дней.

https://ria.ru/20210122/vyplaty-1594177843.html

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594811982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)