Эксперты оценили шансы парламентских и малых партий на выборах в Госдуму
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Конкуренцию парламентской четвёрке на выборах в ГД пытаются составить шесть малых партий, среди которых "Коммунисты России", "Зелёные", "Партия Роста", шансы набрать более 3% по итогам кампании есть у "Новых людей" и "Яблока", следует из результатов исследования экспертов Фонда развития гражданского общества, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В аутсайдеры думской кампании эксперты записали 10 партий, в том числе, Парнас и "Гражданскую инициативу".
Эксперты фонда по результатам избирательной кампании в Государственную думу и электоральных циклов 2012-2013 годов предложили распределить политические партии РФ по трем лигам. Исходя из анализа итогов единого дня голосования 2019-2020 годов и парламентских выборов 2016 года, фонд составил актуальное распределение партий по лигам.
К высшей лиге эксперты фонда отнесли политические партии, имеющие представительство в Госдуме, то есть, "Единую Россию", КПРФ, ЛДПР и недавно образованное объединение партий "Справедливая Россия", "За Правду" и "Патриоты России".
Первая лига сформирована из числа политических партий, получивших представительство в органах законодательной (представительной) власти субъектов РФ и право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Эксперты отнесли к ним "Коммунистов России", Российскую экологическую партию "Зелёные", Партию роста, "Родину", Коммунистическую партию социальной справедливости и "Гражданскую платформу".
"Факторами, которыми руководствовались авторы рейтинга, являлись: наличие устойчивой положительной динамики рейтингов, а так же заметная уникальная повестка, наличие кандидатов, способных продвигать эту повестку избирателю, необходимая ресурсная база для организации федеральной избирательной кампании и простроенная региональная инфраструктура. Партии, попавшие в буферную зону, имеют шансы по результатам выборов ГД – 2021 получить результат более 3%", - отмечается в исследовании.
Политические партии, получившие представительство только лишь на муниципальном уровне, были отнесены ко Второй лиге.
В нее попали Партия дела, политическая Партия социальной защиты, Партия народной свободы (ПАРНАС), Казачья партия Российской Федерации, Партия малого бизнеса России, Партия "За справедливость!", "Российский общенародный союз", "Гражданская инициатива" и "Партия возрождения России".
17 февраля, 21:14В ГД внесли проект об участии в выборах людей с судимостями