https://ria.ru/20210323/vybory-1602410062.html

Эксперты оценили шансы парламентских и малых партий на выборах в Госдуму

Эксперты оценили шансы парламентских и малых партий на выборах в Госдуму

Конкуренцию парламентской четвёрке на выборах в ГД пытаются составить шесть малых партий, среди которых "Коммунисты России", "Зелёные", "Партия Роста", шансы... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T00:23

2021-03-23T00:23

2021-03-23T00:23

россия

партия роста

коммунисты россии

яблоко

госдума рф

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Конкуренцию парламентской четвёрке на выборах в ГД пытаются составить шесть малых партий, среди которых "Коммунисты России", "Зелёные", "Партия Роста", шансы набрать более 3% по итогам кампании есть у "Новых людей" и "Яблока", следует из результатов исследования экспертов Фонда развития гражданского общества, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В аутсайдеры думской кампании эксперты записали 10 партий, в том числе, Парнас и "Гражданскую инициативу".Эксперты фонда по результатам избирательной кампании в Государственную думу и электоральных циклов 2012-2013 годов предложили распределить политические партии РФ по трем лигам. Исходя из анализа итогов единого дня голосования 2019-2020 годов и парламентских выборов 2016 года, фонд составил актуальное распределение партий по лигам.К высшей лиге эксперты фонда отнесли политические партии, имеющие представительство в Госдуме, то есть, "Единую Россию", КПРФ, ЛДПР и недавно образованное объединение партий "Справедливая Россия", "За Правду" и "Патриоты России".Первая лига сформирована из числа политических партий, получивших представительство в органах законодательной (представительной) власти субъектов РФ и право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Эксперты отнесли к ним "Коммунистов России", Российскую экологическую партию "Зелёные", Партию роста, "Родину", Коммунистическую партию социальной справедливости и "Гражданскую платформу".Между Высшей и Первой лигой эксперты выделили Буферную зону, в которую вошла недавно появившаяся партия "Новые люди", а так же "Яблоко", "Зеленая альтернатива" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость."Факторами, которыми руководствовались авторы рейтинга, являлись: наличие устойчивой положительной динамики рейтингов, а так же заметная уникальная повестка, наличие кандидатов, способных продвигать эту повестку избирателю, необходимая ресурсная база для организации федеральной избирательной кампании и простроенная региональная инфраструктура. Партии, попавшие в буферную зону, имеют шансы по результатам выборов ГД – 2021 получить результат более 3%", - отмечается в исследовании.Политические партии, получившие представительство только лишь на муниципальном уровне, были отнесены ко Второй лиге.В нее попали Партия дела, политическая Партия социальной защиты, Партия народной свободы (ПАРНАС), Казачья партия Российской Федерации, Партия малого бизнеса России, Партия "За справедливость!", "Российский общенародный союз", "Гражданская инициатива" и "Партия возрождения России".

https://ria.ru/20210320/vmeshatelstvo-1602139530.html

https://ria.ru/20210315/volodin-1601299530.html

https://ria.ru/20210217/sudimost-1597921687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, партия роста, коммунисты россии, яблоко, госдума рф, политика