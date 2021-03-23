https://ria.ru/20210323/voennoplennye-1602481980.html

В Азербайджане ответили на заявления Армении о военнопленных

В Азербайджане ответили на заявления Армении о военнопленных

Азербайджан передал Армении всех военнопленных после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения по Карабаху, задержанные после завершения боевых... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:32

2021-03-23T14:32

2021-03-23T14:32

ситуация в нагорном карабахе

джейхун байрамов

мид армении

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 23 мар – РИА Новости. Азербайджан передал Армении всех военнопленных после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения по Карабаху, задержанные после завершения боевых действий не считаются таковыми и ответят перед законом, заявили РИА Новости в азербайджанском МИД.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан передал Армении всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие с заявлением Баку.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210322/karabakh-1602405160.html

https://ria.ru/20210314/aliev-1601179463.html

москва

азербайджан

армения

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джейхун байрамов, мид армении, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире