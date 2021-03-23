В Азербайджане ответили на заявления Армении о военнопленных
БАКУ, 23 мар – РИА Новости. Азербайджан передал Армении всех военнопленных после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения по Карабаху, задержанные после завершения боевых действий не считаются таковыми и ответят перед законом, заявили РИА Новости в азербайджанском МИД.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан передал Армении всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие с заявлением Баку.
"Лица, отправленные на территорию Азербайджана со стороны Армении после подписания указанного трехстороннего заявления для осуществления террористической и диверсионной деятельности, в соответствии с международным гуманитарным правом не являются и не могут считаться военнопленными. Задержанные несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. С ними обращаются в соответствии с международным правом и законодательством Азербайджана. Еще раз подчеркиваем, что Азербайджан вернул всех заключенных, считавшихся военнопленными", - заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.