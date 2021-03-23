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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210323/voennoplennye-1602481980.html
В Азербайджане ответили на заявления Армении о военнопленных
В Азербайджане ответили на заявления Армении о военнопленных
Азербайджан передал Армении всех военнопленных после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения по Карабаху, задержанные после завершения боевых... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:32
2021-03-23T14:32
ситуация в нагорном карабахе
джейхун байрамов
мид армении
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 23 мар – РИА Новости. Азербайджан передал Армении всех военнопленных после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения по Карабаху, задержанные после завершения боевых действий не считаются таковыми и ответят перед законом, заявили РИА Новости в азербайджанском МИД.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан передал Армении всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие с заявлением Баку.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210322/karabakh-1602405160.html
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джейхун байрамов, мид армении, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане ответили на заявления Армении о военнопленных

14:32 23.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 23 мар – РИА Новости. Азербайджан передал Армении всех военнопленных после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения по Карабаху, задержанные после завершения боевых действий не считаются таковыми и ответят перед законом, заявили РИА Новости в азербайджанском МИД.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан передал Армении всех военнопленных, захваченных во время военных действий в Карабахе. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразила несогласие с заявлением Баку.
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 22:43Ситуация в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе прокомментировали сообщения о выводе армянских войск

"Лица, отправленные на территорию Азербайджана со стороны Армении после подписания указанного трехстороннего заявления для осуществления террористической и диверсионной деятельности, в соответствии с международным гуманитарным правом не являются и не могут считаться военнопленными. Задержанные несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. С ними обращаются в соответствии с международным правом и законодательством Азербайджана. Еще раз подчеркиваем, что Азербайджан вернул всех заключенных, считавшихся военнопленными", - заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 22:29Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом
 
Ситуация в Нагорном КарабахеДжейхун БайрамовМИД АрменииИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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