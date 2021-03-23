Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/vertolet-1602419778.html
Для эвакуации девочки, попавшей под снежную лавину, вылетел вертолет
Для эвакуации девочки, попавшей под снежную лавину, вылетел вертолет
Вертолет вылетел в район, где в понедельник вечером девочка в составе туристической группы попала под снежную массу и была объявлена погибшей, сообщили РИА... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T07:43
2021-03-23T08:06
сход лавины в хибинах
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602387152_0:10:3076:1741_1920x0_80_0_0_b574ec24deda86ef2e36daf746780f28.jpg
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Вертолет вылетел в район, где в понедельник вечером девочка в составе туристической группы попала под снежную массу и была объявлена погибшей, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики Мурманской области."Вертолет для эвакуации девочки вылетел", - сообщил собеседник агентства.Девочка, которая первоначально считалась погибшей, находится в крайне тяжелом состоянии, ночью до группы добрались спасатели. По словам источника, знакомого с ситуацией, спасатели добирались до группы пешком и на лыжах из-за того, что местность и погодные условия не позволяли использовать технику.Ранее СУСК сообщило о том, что девочка погибла, было возбуждено уголовное дело.В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. Позже стало известно, что девочку нашли, пытались реанимировать, но спасти ее не удалось. Однако после того, как власти региона ночью установили связь с группой, выяснилось, что девочка подает признаки жизни.
https://ria.ru/20210323/lavina-1602415280.html
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602387152_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_9a4874bdd609752d09854b9040675f40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сход лавины в хибинах, мурманская область, происшествия

Для эвакуации девочки, попавшей под снежную лавину, вылетел вертолет

07:43 23.03.2021 (обновлено: 08:06 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тактико-специальных учений
Сотрудники МЧС во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Вертолет вылетел в район, где в понедельник вечером девочка в составе туристической группы попала под снежную массу и была объявлена погибшей, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики Мурманской области.
"Вертолет для эвакуации девочки вылетел", - сообщил собеседник агентства.
Девочка, которая первоначально считалась погибшей, находится в крайне тяжелом состоянии, ночью до группы добрались спасатели. По словам источника, знакомого с ситуацией, спасатели добирались до группы пешком и на лыжах из-за того, что местность и погодные условия не позволяли использовать технику.
Ранее СУСК сообщило о том, что девочка погибла, было возбуждено уголовное дело.
В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. Позже стало известно, что девочку нашли, пытались реанимировать, но спасти ее не удалось. Однако после того, как власти региона ночью установили связь с группой, выяснилось, что девочка подает признаки жизни.
Вид на горный массив Хибины в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 05:22
Стало известно о состоянии девочки, которую считали погибшей под лавиной
 
Сход лавины в ХибинахМурманская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39Дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния