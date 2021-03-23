https://ria.ru/20210323/vertolet-1602419778.html

Для эвакуации девочки, попавшей под снежную лавину, вылетел вертолет

Для эвакуации девочки, попавшей под снежную лавину, вылетел вертолет

Вертолет вылетел в район, где в понедельник вечером девочка в составе туристической группы попала под снежную массу и была объявлена погибшей, сообщили РИА... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:43

2021-03-23T07:43

2021-03-23T08:06

сход лавины в хибинах

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Вертолет вылетел в район, где в понедельник вечером девочка в составе туристической группы попала под снежную массу и была объявлена погибшей, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики Мурманской области."Вертолет для эвакуации девочки вылетел", - сообщил собеседник агентства.Девочка, которая первоначально считалась погибшей, находится в крайне тяжелом состоянии, ночью до группы добрались спасатели. По словам источника, знакомого с ситуацией, спасатели добирались до группы пешком и на лыжах из-за того, что местность и погодные условия не позволяли использовать технику.Ранее СУСК сообщило о том, что девочка погибла, было возбуждено уголовное дело.В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. Позже стало известно, что девочку нашли, пытались реанимировать, но спасти ее не удалось. Однако после того, как власти региона ночью установили связь с группой, выяснилось, что девочка подает признаки жизни.

https://ria.ru/20210323/lavina-1602415280.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины в хибинах, мурманская область, происшествия