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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602431422.html
В Роспотребнадзоре полагают, что "Спутником V" нельзя прививать повторно
В Роспотребнадзоре полагают, что "Спутником V" нельзя прививать повторно
Прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:15
2021-03-23T12:43
наталья пшеничная
российская академия наук
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она напомнила, что вакцина дает длительный и достаточно высокий подъем уровня антител."Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела", — сказала Пшеничная в эфире "Соловьев LIVE".По ее словам, если делать прививку этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то ее компоненты могут начать разрушаться теми антителами, которые сохраняются в организме.Она уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса — "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
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наталья пшеничная, российская академия наук, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре полагают, что "Спутником V" нельзя прививать повторно

10:15 23.03.2021 (обновлено: 12:43 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она напомнила, что вакцина дает длительный и достаточно высокий подъем уровня антител.
"Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела", — сказала Пшеничная в эфире "Соловьев LIVE".
По ее словам, если делать прививку этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то ее компоненты могут начать разрушаться теми антителами, которые сохраняются в организме.
Она уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса — "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаНаталья ПшеничнаяРоссийская академия наукВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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