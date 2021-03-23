https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602431422.html

В Роспотребнадзоре полагают, что "Спутником V" нельзя прививать повторно

В Роспотребнадзоре полагают, что "Спутником V" нельзя прививать повторно

Прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:15

2021-03-23T10:15

2021-03-23T12:43

наталья пшеничная

российская академия наук

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она напомнила, что вакцина дает длительный и достаточно высокий подъем уровня антител."Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела", — сказала Пшеничная в эфире "Соловьев LIVE".По ее словам, если делать прививку этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то ее компоненты могут начать разрушаться теми антителами, которые сохраняются в организме.Она уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса — "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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