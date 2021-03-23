https://ria.ru/20210323/ugrozy-1602507452.html

Пушкина отправила запросы во ФСИН и ГП из-за угроз Мохова его жертвам

Пушкина отправила запросы во ФСИН и ГП из-за угроз Мохова его жертвам

Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу высказанного "скопинским маньяком" Виктором Моховым в... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:29

2021-03-23T16:29

2021-03-23T16:29

виктор мохов

россия

оксана пушкина

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу высказанного "скопинским маньяком" Виктором Моховым в интервью намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.Ранее телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу скопинским маньяком Виктором Моховым, похитившим двух несовершеннолетних девушек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".Пушкина, как бывшая журналистка, считает недопустимым проводить интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком и делать из него "героя".Также Пушкина заметила, что "любое интервью строится на психологическом аспекте взаимоотношений между журналистом и его собеседником".Парламентарий также подчеркнула, что журналист не должен прибегать к незаконным и недостойным способам получения информации. "Нельзя запугивать собеседника, провоцировать его, предлагать взятки. Все это не только противозаконно, но и "морально безобразно", - написала она.При этом она напомнила о праве на журналистское расследование, связанное "с теми или иными событиями и фактами, которые имеют общественную значимость и призваны защищать интересы общества и личности".

https://ria.ru/20201005/manyak-1578199800.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

https://ria.ru/20210323/manyak-1602504890.html

россия

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виктор мохов, россия, оксана пушкина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество