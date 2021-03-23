Пушкина отправила запросы во ФСИН и ГП из-за угроз Мохова его жертвам
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу высказанного "скопинским маньяком" Виктором Моховым в интервью намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.
"Опасаясь за жертв маньяка и понимая, что высказанные им угрозы противозаконны, сделала два запроса - во ФСИН и Генпрокуратуру РФ", - написала парламентарий в своем Telegram-канале во вторник.
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Ранее телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу скопинским маньяком Виктором Моховым, похитившим двух несовершеннолетних девушек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".
Пушкина, как бывшая журналистка, считает недопустимым проводить интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком и делать из него "героя".
"Для кого-то нормально общаться с маньяком. И, возможно, это нормально. Если он сидит в тюрьме. Но на воле делать из него героя - аморально. На мой взгляд", - отметила Пушкина.
Также Пушкина заметила, что "любое интервью строится на психологическом аспекте взаимоотношений между журналистом и его собеседником".
Парламентарий также подчеркнула, что журналист не должен прибегать к незаконным и недостойным способам получения информации. "Нельзя запугивать собеседника, провоцировать его, предлагать взятки. Все это не только противозаконно, но и "морально безобразно", - написала она.
При этом она напомнила о праве на журналистское расследование, связанное "с теми или иными событиями и фактами, которые имеют общественную значимость и призваны защищать интересы общества и личности".