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Пушкина отправила запросы во ФСИН и ГП из-за угроз Мохова его жертвам
Пушкина отправила запросы во ФСИН и ГП из-за угроз Мохова его жертвам
Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу высказанного "скопинским маньяком" Виктором Моховым в... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:29
2021-03-23T16:29
виктор мохов
россия
оксана пушкина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу высказанного "скопинским маньяком" Виктором Моховым в интервью намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.Ранее телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу скопинским маньяком Виктором Моховым, похитившим двух несовершеннолетних девушек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".Пушкина, как бывшая журналистка, считает недопустимым проводить интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком и делать из него "героя".Также Пушкина заметила, что "любое интервью строится на психологическом аспекте взаимоотношений между журналистом и его собеседником".Парламентарий также подчеркнула, что журналист не должен прибегать к незаконным и недостойным способам получения информации. "Нельзя запугивать собеседника, провоцировать его, предлагать взятки. Все это не только противозаконно, но и "морально безобразно", - написала она.При этом она напомнила о праве на журналистское расследование, связанное "с теми или иными событиями и фактами, которые имеют общественную значимость и призваны защищать интересы общества и личности".
https://ria.ru/20201005/manyak-1578199800.html
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виктор мохов, россия, оксана пушкина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, общество

Пушкина отправила запросы во ФСИН и ГП из-за угроз Мохова его жертвам

16:29 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОксана Пушкина
Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу высказанного "скопинским маньяком" Виктором Моховым в интервью намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв.

"Опасаясь за жертв маньяка и понимая, что высказанные им угрозы противозаконны, сделала два запроса - во ФСИН и Генпрокуратуру РФ", - написала парламентарий в своем Telegram-канале во вторник.

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Ранее телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу скопинским маньяком Виктором Моховым, похитившим двух несовершеннолетних девушек. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".
Пушкина, как бывшая журналистка, считает недопустимым проводить интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком и делать из него "героя".
"Для кого-то нормально общаться с маньяком. И, возможно, это нормально. Если он сидит в тюрьме. Но на воле делать из него героя - аморально. На мой взгляд", - отметила Пушкина.
Также Пушкина заметила, что "любое интервью строится на психологическом аспекте взаимоотношений между журналистом и его собеседником".
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Парламентарий также подчеркнула, что журналист не должен прибегать к незаконным и недостойным способам получения информации. "Нельзя запугивать собеседника, провоцировать его, предлагать взятки. Все это не только противозаконно, но и "морально безобразно", - написала она.
При этом она напомнила о праве на журналистское расследование, связанное "с теми или иными событиями и фактами, которые имеют общественную значимость и призваны защищать интересы общества и личности".
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Виктор МоховРоссияОксана ПушкинаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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