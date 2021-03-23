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Названы железнодорожные маршруты, путешествия по которым подорожали
Названы железнодорожные маршруты, путешествия по которым подорожали
Средний чек за железнодорожный билет в одну сторону в марте и апреле составил 2054 рубля, что на 12,4 процента больше, чем в тот же период два года назад,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:11
2021-03-23T12:11
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Средний чек за железнодорожный билет в одну сторону в марте и апреле составил 2054 рубля, что на 12,4 процента больше, чем в тот же период два года назад, сообщает Туту.ру.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, как изменилась стоимость проезда с весны "докоронавирусного" 2019 года.Среди двадцати самых востребованных направлений больше всего придется заплатить за поездки из Москвы в Иваново (+35 процентов), в Рязань (+16 процентов), в Тулу и Владимир (+15 процентов), а также из Санкт-Петербурга в Псков (+72 процента).Путешествие между двух столиц подорожало на три процента, а из Москвы в Казань и Нижний Новгород – подешевело примерно на пять процентов.
https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html
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цены, маршруты, тула, иваново, санкт-петербург, туту.ру, новости - туризм, нижний новгород, москва, владимир, рязань, казань

Названы железнодорожные маршруты, путешествия по которым подорожали

12:11 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПутешествие из Москвы в Сочи на поезде
Путешествие из Москвы в Сочи на поезде - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 марРИА Новости. Средний чек за железнодорожный билет в одну сторону в марте и апреле составил 2054 рубля, что на 12,4 процента больше, чем в тот же период два года назад, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, как изменилась стоимость проезда с весны "докоронавирусного" 2019 года.
Среди двадцати самых востребованных направлений больше всего придется заплатить за поездки из Москвы в Иваново (+35 процентов), в Рязань (+16 процентов), в Тулу и Владимир (+15 процентов), а также из Санкт-Петербурга в Псков (+72 процента).
Путешествие между двух столиц подорожало на три процента, а из Москвы в Казань и Нижний Новгород – подешевело примерно на пять процентов.
Вид Тюмени - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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