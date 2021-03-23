https://ria.ru/20210323/tseny-1602313711.html

Названы железнодорожные маршруты, путешествия по которым подорожали

Названы железнодорожные маршруты, путешествия по которым подорожали

Средний чек за железнодорожный билет в одну сторону в марте и апреле составил 2054 рубля, что на 12,4 процента больше, чем в тот же период два года назад,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:11

2021-03-23T12:11

2021-03-23T12:11

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Средний чек за железнодорожный билет в одну сторону в марте и апреле составил 2054 рубля, что на 12,4 процента больше, чем в тот же период два года назад, сообщает Туту.ру.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований и выяснили, как изменилась стоимость проезда с весны "докоронавирусного" 2019 года.Среди двадцати самых востребованных направлений больше всего придется заплатить за поездки из Москвы в Иваново (+35 процентов), в Рязань (+16 процентов), в Тулу и Владимир (+15 процентов), а также из Санкт-Петербурга в Псков (+72 процента).Путешествие между двух столиц подорожало на три процента, а из Москвы в Казань и Нижний Новгород – подешевело примерно на пять процентов.

https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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