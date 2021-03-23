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Распространение коронавируса
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В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса
В Кремле рассчитывают, что темпы вакцинации от коронавируса в России будут ускоряться, через пару недель в гражданский оборот выйдут три вакцины, заявил... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:02
2021-03-23T13:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что темпы вакцинации от коронавируса в России будут ускоряться, через пару недель в гражданский оборот выйдут три вакцины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в Кремле заявили, что не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привьется Владимир Путин, и не будут показывать процесс: придется поверить на слово. О намерении привиться от коронавируса во вторник президент объявил накануне.Журналист спросил у Пескова, не считают ли в Кремле, что поскольку название вакцины не назовут, будет риск разубедить людей прививаться."Вчера на совещании было сказано, что уже через пару недель в гражданский оборот выйдут значительное количество всех трех вакцин. Поэтому никаких проблем здесь нет", - сказал Песков."Безусловно, мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере, и, вы видите, президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом. Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться", - сказал Песков на вопрос журналиста о необходимости пропагандировать вакцину.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса

13:02 23.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что темпы вакцинации от коронавируса в России будут ускоряться, через пару недель в гражданский оборот выйдут три вакцины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в Кремле заявили, что не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привьется Владимир Путин, и не будут показывать процесс: придется поверить на слово. О намерении привиться от коронавируса во вторник президент объявил накануне.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Журналист спросил у Пескова, не считают ли в Кремле, что поскольку название вакцины не назовут, будет риск разубедить людей прививаться.
"Вчера на совещании было сказано, что уже через пару недель в гражданский оборот выйдут значительное количество всех трех вакцин. Поэтому никаких проблем здесь нет", - сказал Песков.
"Безусловно, мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере, и, вы видите, президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом. Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться", - сказал Песков на вопрос журналиста о необходимости пропагандировать вакцину.
Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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