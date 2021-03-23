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В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса

В Кремле рассчитывают, что темпы вакцинации от коронавируса в России будут ускоряться, через пару недель в гражданский оборот выйдут три вакцины, заявил... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:02

2021-03-23T13:02

2021-03-23T13:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что темпы вакцинации от коронавируса в России будут ускоряться, через пару недель в гражданский оборот выйдут три вакцины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в Кремле заявили, что не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привьется Владимир Путин, и не будут показывать процесс: придется поверить на слово. О намерении привиться от коронавируса во вторник президент объявил накануне.Журналист спросил у Пескова, не считают ли в Кремле, что поскольку название вакцины не назовут, будет риск разубедить людей прививаться."Вчера на совещании было сказано, что уже через пару недель в гражданский оборот выйдут значительное количество всех трех вакцин. Поэтому никаких проблем здесь нет", - сказал Песков."Безусловно, мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере, и, вы видите, президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом. Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться", - сказал Песков на вопрос журналиста о необходимости пропагандировать вакцину.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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