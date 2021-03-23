В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что темпы вакцинации от коронавируса в России будут ускоряться, через пару недель в гражданский оборот выйдут три вакцины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в Кремле заявили, что не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привьется Владимир Путин, и не будут показывать процесс: придется поверить на слово. О намерении привиться от коронавируса во вторник президент объявил накануне.
Журналист спросил у Пескова, не считают ли в Кремле, что поскольку название вакцины не назовут, будет риск разубедить людей прививаться.
"Вчера на совещании было сказано, что уже через пару недель в гражданский оборот выйдут значительное количество всех трех вакцин. Поэтому никаких проблем здесь нет", - сказал Песков.
"Безусловно, мы этим занимаемся, и медики этим занимаются на своем примере, и, вы видите, президент принял решение о вакцинации, поэтому здесь процесс идет своим чередом. Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться", - сказал Песков на вопрос журналиста о необходимости пропагандировать вакцину.
Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.