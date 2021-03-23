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При стрельбе в Колорадо погибли десять человек

При стрельбе в Колорадо погибли десять человек

При стрельбе в городе Боулдер (Колорадо) погибли десять человек, рассказала глава местной полиции Марис Херольд. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T05:28

2021-03-23T05:28

2021-03-23T14:09

джо байден

стрельба в супермаркете в колорадо

колорадо

сша

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. При стрельбе в городе Боулдер (Колорадо) погибли десять человек, рассказала глава местной полиции Марис Херольд. Среди погибших — один силовик. Ранее СМИ сообщали о шести жертвах.Инцидент произошел в супермаркете. Предполагаемого преступника задержали, он ранен.Представитель полиции Керри Ямагучи заявил, что угроза снята.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

колорадо

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание подозреваемого в стрельбе в Колорадо Шесть человек, включая полицейского, погибли при стрельбе в Колорадо. Мужчина, предположительно открывший стрельбу в супермаркете в городе Боулдер, штат Колорадо, задержан, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. СМИ публикуют видео задержания и кадры с места преступления. 2021-03-23T05:28 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, в мире