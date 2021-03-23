https://ria.ru/20210323/strelba-1602412629.html

СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали

СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали

Стрелявший в супермаркете в американском городе Боулдер, штат Колорадо, предположительно, может быть задержан, сообщает местное подразделение телеканала ABC. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T02:50

2021-03-23T02:50

2021-03-23T04:18

стрельба в супермаркете в колорадо

колорадо

сша

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151318/14/1513181449_0:371:2000:1496_1920x0_80_0_0_d20c593f280cd6a65e6d5539285971ec.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Стрелявший в супермаркете в американском городе Боулдер, штат Колорадо, предположительно, может быть задержан, сообщает местное подразделение телеканала ABC.Телеканал ссылается на видео, в котором мужчину с окровавленной ногой выводят из супермаркета в наручниках. Он был передан медикам из-за полученных травм.Однако, как подчеркивает телеканал, правоохранители пока не подтверждают, что мужчина в наручниках является именно тем человеком, кто открыл стрельбу в супермаркете.СМИ также сообщают, что несколько человек могли пострадать в результате инцидента.Местная полиция в Twitter продолжает призывать население избегать место происшествия.Ранее полиция города Болдер сообщила об "активной стрельбе" в супермаркете.

https://ria.ru/20210320/strelba-1602127918.html

https://ria.ru/20210129/strelba-1595140442.html

колорадо

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, происшествия, в мире