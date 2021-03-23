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СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
Стрелявший в супермаркете в американском городе Боулдер, штат Колорадо, предположительно, может быть задержан, сообщает местное подразделение телеканала ABC. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T02:50
2021-03-23T04:18
стрельба в супермаркете в колорадо
колорадо
сша
происшествия
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Стрелявший в супермаркете в американском городе Боулдер, штат Колорадо, предположительно, может быть задержан, сообщает местное подразделение телеканала ABC.Телеканал ссылается на видео, в котором мужчину с окровавленной ногой выводят из супермаркета в наручниках. Он был передан медикам из-за полученных травм.Однако, как подчеркивает телеканал, правоохранители пока не подтверждают, что мужчина в наручниках является именно тем человеком, кто открыл стрельбу в супермаркете.СМИ также сообщают, что несколько человек могли пострадать в результате инцидента.Местная полиция в Twitter продолжает призывать население избегать место происшествия.Ранее полиция города Болдер сообщила об "активной стрельбе" в супермаркете.
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стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, происшествия, в мире

СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали

02:50 23.03.2021 (обновлено: 04:18 23.03.2021)
 
© AP Photo / The Courier-Journal, Arza BarnettСотрудники полиции штата Кентукки в Луисвилле, США
Сотрудники полиции штата Кентукки в Луисвилле, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / The Courier-Journal, Arza Barnett
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Стрелявший в супермаркете в американском городе Боулдер, штат Колорадо, предположительно, может быть задержан, сообщает местное подразделение телеканала ABC.
Телеканал ссылается на видео, в котором мужчину с окровавленной ногой выводят из супермаркета в наручниках. Он был передан медикам из-за полученных травм.
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Однако, как подчеркивает телеканал, правоохранители пока не подтверждают, что мужчина в наручниках является именно тем человеком, кто открыл стрельбу в супермаркете.
СМИ также сообщают, что несколько человек могли пострадать в результате инцидента.
Местная полиция в Twitter продолжает призывать население избегать место происшествия.
Ранее полиция города Болдер сообщила об "активной стрельбе" в супермаркете.
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