https://ria.ru/20210323/strelba-1602412629.html
СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
Стрелявший в супермаркете в американском городе Боулдер, штат Колорадо, предположительно, может быть задержан, сообщает местное подразделение телеканала ABC. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T02:50
2021-03-23T02:50
2021-03-23T04:18
стрельба в супермаркете в колорадо
колорадо
сша
происшествия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Стрелявший в супермаркете в американском городе Боулдер, штат Колорадо, предположительно, может быть задержан, сообщает местное подразделение телеканала ABC.Телеканал ссылается на видео, в котором мужчину с окровавленной ногой выводят из супермаркета в наручниках. Он был передан медикам из-за полученных травм.Однако, как подчеркивает телеканал, правоохранители пока не подтверждают, что мужчина в наручниках является именно тем человеком, кто открыл стрельбу в супермаркете.СМИ также сообщают, что несколько человек могли пострадать в результате инцидента.Местная полиция в Twitter продолжает призывать население избегать место происшествия.Ранее полиция города Болдер сообщила об "активной стрельбе" в супермаркете.
https://ria.ru/20210320/strelba-1602127918.html
https://ria.ru/20210129/strelba-1595140442.html
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стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, происшествия, в мире