https://ria.ru/20210323/sputnik-1602494531.html

Путин обсудил использование "Спутника V" с казахстанским коллегой

Путин обсудил использование "Спутника V" с казахстанским коллегой

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили расширение сотрудничества в... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:30

2021-03-23T15:30

2021-03-23T15:50

распространение коронавируса

россия

касым-жомарт токаев

владимир путин

в мире

казахстан

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере и наращивание усилий в борьбе с пандемией, включая использование в Казахстане вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля."Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора лидерами затрагивались также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве; условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.Пресс-служба Токаева сообщила, что Токаев в ходе телефонной беседы с российским лидером попросил обеспечить дополнительную поставку вакцины "Спутник V"

https://ria.ru/20210319/navruz-1601966755.html

россия

казахстан

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2021

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россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, в мире, казахстан