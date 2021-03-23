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Путин обсудил использование "Спутника V" с казахстанским коллегой
Путин обсудил использование "Спутника V" с казахстанским коллегой
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили расширение сотрудничества в... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:30
2021-03-23T15:30
2021-03-23T15:50
распространение коронавируса
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
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казахстан
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере и наращивание усилий в борьбе с пандемией, включая использование в Казахстане вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля."Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора лидерами затрагивались также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве; условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.Пресс-служба Токаева сообщила, что Токаев в ходе телефонной беседы с российским лидером попросил обеспечить дополнительную поставку вакцины "Спутник V"
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россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, в мире, казахстан