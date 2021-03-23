Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/shpigel-1602510372.html
Главу "Биотэка" Шпигеля арестовали
Главу "Биотэка" Шпигеля арестовали
Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:44
2021-03-23T18:03
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602500322_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_e6e17fea3096f01657c04d37710e3d1f.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Ходатайство об аресте поступило накануне, но обвиняемому стало плохо в зале суда — его вынесли из здания на носилках и увезли на скорой помощи в ГКБ № 36. Заседание отложили, сегодня бизнесмена отпустили из больницы, и конвойный полк полиции привез его в суд.Пять остальных фигурантов дела Белозерцева, включая самого губернатора Пензенской области, уже арестовали.Бориса и Евгению Шпигель, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова обвиняют в даче взятки, а водителя представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадия Маркова и заместителя директора представительства Федора Федотова — в посредничестве во взяточничестве.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.
https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html
https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602458227.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602500322_235:0:1184:712_1920x0_80_0_0_60c97957e4b6ed1459e0b6df558fd86b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия

Главу "Биотэка" Шпигеля арестовали

16:44 23.03.2021 (обновлено: 18:03 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Ходатайство об аресте поступило накануне, но обвиняемому стало плохо в зале суда — его вынесли из здания на носилках и увезли на скорой помощи в ГКБ № 36. Заседание отложили, сегодня бизнесмена отпустили из больницы, и конвойный полк полиции привез его в суд.
Пять остальных фигурантов дела Белозерцева, включая самого губернатора Пензенской области, уже арестовали.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 14:30
Белозерцев рассказал о подаренных Шпигелем дорогих часах
Бориса и Евгению Шпигель, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова обвиняют в даче взятки, а водителя представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадия Маркова и заместителя директора представительства Федора Федотова — в посредничестве во взяточничестве.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 12:49
В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Белозерцева
 
Задержание пензенского губернатораИван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельПензенская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния