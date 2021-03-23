https://ria.ru/20210323/shpigel-1602510372.html

Главу "Биотэка" Шпигеля арестовали

Главу "Биотэка" Шпигеля арестовали

Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:44

2021-03-23T16:44

2021-03-23T18:03

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Ходатайство об аресте поступило накануне, но обвиняемому стало плохо в зале суда — его вынесли из здания на носилках и увезли на скорой помощи в ГКБ № 36. Заседание отложили, сегодня бизнесмена отпустили из больницы, и конвойный полк полиции привез его в суд.Пять остальных фигурантов дела Белозерцева, включая самого губернатора Пензенской области, уже арестовали.Бориса и Евгению Шпигель, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова обвиняют в даче взятки, а водителя представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадия Маркова и заместителя директора представительства Федора Федотова — в посредничестве во взяточничестве.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602458227.html

пензенская область

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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия