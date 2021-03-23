Главу "Биотэка" Шпигеля арестовали
16:44 23.03.2021 (обновлено: 18:03 23.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.
Ходатайство об аресте поступило накануне, но обвиняемому стало плохо в зале суда — его вынесли из здания на носилках и увезли на скорой помощи в ГКБ № 36. Заседание отложили, сегодня бизнесмена отпустили из больницы, и конвойный полк полиции привез его в суд.
Пять остальных фигурантов дела Белозерцева, включая самого губернатора Пензенской области, уже арестовали.
Бориса и Евгению Шпигель, а также директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова обвиняют в даче взятки, а водителя представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадия Маркова и заместителя директора представительства Федора Федотова — в посредничестве во взяточничестве.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.