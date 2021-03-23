https://ria.ru/20210323/sakhar-1602433979.html

"Ведомости": ретейлеры заявили о перебоях в поставках дешевого сахара

"Ведомости": ретейлеры заявили о перебоях в поставках дешевого сахара

Несколько ретейлеров пожаловались на трудности с закупкой сахара при выросшем на него спросе, пишут "Ведомости". РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:37

2021-03-23T10:37

2021-03-23T10:37

россия

сахар

русагро

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Несколько ретейлеров пожаловались на трудности с закупкой сахара при выросшем на него спросе, пишут "Ведомости".Накануне стало известно, что ФАС, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации о продлении действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Стоимость масла предлагают зафиксировать до октября, а песка — еще на два месяца.Сотрудники трех ретейлеров утверждают, что сахарные заводы перестали в полной мере выполнять заявки на поставку сахара по фиксированным ценам. Участник совещаний в Минпромторге также сообщил газете, что вопрос уже обсуждался на прошлой неделе. В магазинах, как пишет газета, зафиксировали увеличение спроса на сахар. Представитель сети "Верный" подтвердил это, отметив, что закупить больше не получается."При проведении торгов на официальных площадках мы отмечаем, что поставщики перестали в них участвовать, ссылаясь на нехватку продукции", — заявил он.Отмечается, что раньше в торгах участвовали не менее 25 поставщиков, сейчас их количество сократилось до одного-двух. Похожую ситуацию описывает и представитель ретейлера "Командор" Светлана Колтуновская: заводы закрыли обязательства по старым контрактам на поставку по минимальным ценам, а на новые не соглашаются из-за нехватки продукции. Она также отметила повышенный спрос на сахар. Кроме того, мелкие оптовики, по словам Колтуновской, могут скупать его по низкой цене, чтобы в дальнейшем перепродать дороже.Как пояснил гендиректор "Русагро" Максим Басов, производители исполняют заявки в рамках соглашения, однако торговые сети запрашивают большие объемы. Заместитель гендиректора "Продимекса" Вадим Ерыженский пояснил, что, по договоренности, отгружать сетям сахар нужно не в меньшем количестве, чем в прошлом году за тот же период. По словам гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, проблемы могут связаны с тем, что и поставщики, и сети ожидали окончания действия соглашений и старались создать запасы. Кроме того, рынок впервые работает в условиях регулирования цен.В декабре 2020 года правительство из-за роста цен на продукты заключило соглашения с производителями и торговыми сетями о стабилизации цен до апреля. Предельная стоимость сахара в опте составляет 36 рублей за килограмм, в рознице — 46 рублей, подсолнечного масла — 95 и 110 рублей, соответственно.Власти подчеркнули, что эти меры доказали свою эффективность.

https://ria.ru/20210221/podorozhanie-1598214465.html

https://ria.ru/20210322/subsidii-1602386275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахар, русагро , министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика