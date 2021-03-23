https://ria.ru/20210323/roskomnadzor-1602447607.html

Роскомнадзор рассказал о темпах удаления запрещенной информации в Twitter

Роскомнадзор рассказал о темпах удаления запрещенной информации в Twitter

Роскомнадзор оценивает темпы удаления запрещенной информации в Twitter как неудовлетворительные, две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:48

2021-03-23T11:48

2021-03-23T12:02

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Роскомнадзор оценивает темпы удаления запрещенной информации в Twitter как неудовлетворительные, две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными, появление новых публикаций детской порнографии, пропаганды суицида и распространения наркотиков недопустимо, сообщается на сайте службы.Роскомнадзор отмечает, что компания могла признать информацию запрещенной и удалить ее значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета.Роскомнадзор сообщает, что продолжит настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации.

https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество