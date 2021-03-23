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Роскомнадзор рассказал о темпах удаления запрещенной информации в Twitter
Роскомнадзор рассказал о темпах удаления запрещенной информации в Twitter
Роскомнадзор оценивает темпы удаления запрещенной информации в Twitter как неудовлетворительные, две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:48
2021-03-23T12:02
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
технологии
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Роскомнадзор оценивает темпы удаления запрещенной информации в Twitter как неудовлетворительные, две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными, появление новых публикаций детской порнографии, пропаганды суицида и распространения наркотиков недопустимо, сообщается на сайте службы.Роскомнадзор отмечает, что компания могла признать информацию запрещенной и удалить ее значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета.Роскомнадзор сообщает, что продолжит настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество

Роскомнадзор рассказал о темпах удаления запрещенной информации в Twitter

11:48 23.03.2021 (обновлено: 12:02 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Роскомнадзор оценивает темпы удаления запрещенной информации в Twitter как неудовлетворительные, две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными, появление новых публикаций детской порнографии, пропаганды суицида и распространения наркотиков недопустимо, сообщается на сайте службы.
"Роскомнадзор сообщает, что после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор отмечает, что компания могла признать информацию запрещенной и удалить ее значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета.
"Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные. Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым", - отмечает служба.
Роскомнадзор сообщает, что продолжит настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 08:00
Сводки с театра гибридных действий
 
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