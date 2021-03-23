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В Петербурге проведут проверку после гибели девочки в турпоходе в Хибинах

В Петербурге проведут проверку после гибели девочки в турпоходе в Хибинах

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга проведет проверку Дома детского творчества и туристический клуб, участница которого погибла после обрушения... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:03

2021-03-23T18:03

2021-03-23T18:03

сход лавины в хибинах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский район

мурманская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга проведет проверку Дома детского творчества и туристический клуб, участница которого погибла после обрушения снежной массы в Хибинах, сообщает администрация района.В понедельник вечером в ГУМЧС РФ по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате погибла девочка 2008 года рождения, жизни и здоровью остальных участников группы в настоящее время ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).Также отмечается, что администрацией начата проверка документов в Доме детского творчества Приморского района, по которым была организована поездка туристической группы. "Подтверждено наличие приказов, положения о мероприятии. Маршрутные листы находятся на руках у группы, после приезда в Хибины они были оформлены и зарегистрированы в МЧС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210323/khibiny-1602490973.html

приморский район

мурманская область

санкт-петербург

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сход лавины в хибинах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский район, мурманская область, санкт-петербург, происшествия