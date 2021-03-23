В Петербурге проведут проверку после гибели девочки в турпоходе в Хибинах
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ у автомобилей оперативного штаба по координации действий по спасению детей, попавших под снежную лавину в Хибинах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга проведет проверку Дома детского творчества и туристический клуб, участница которого погибла после обрушения снежной массы в Хибинах, сообщает администрация района.
В понедельник вечером в ГУМЧС РФ по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате погибла девочка 2008 года рождения, жизни и здоровью остальных участников группы в настоящее время ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).
"Администрацией и следственными органами будет проведена тщательная проверка не только этого похода, но и дополнительные проверки всех предстоящих экспедиций турклуба. Все мероприятия с участием детей должны отвечать строжайшим требованиям безопасности", - отметил глава администрации Приморского района Николай Цед, слова которого приводятся в сообщении.
Также отмечается, что администрацией начата проверка документов в Доме детского творчества Приморского района, по которым была организована поездка туристической группы. "Подтверждено наличие приказов, положения о мероприятии. Маршрутные листы находятся на руках у группы, после приезда в Хибины они были оформлены и зарегистрированы в МЧС", - говорится в сообщении.