https://ria.ru/20210323/postrigan-1602512292.html

Суд изъял имущество на 920 миллионов рублей у окружения Постриганя

Суд изъял имущество на 920 миллионов рублей у окружения Постриганя

Суд удовлетворил еще один иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с осужденным за коррупцию бывшим главой Клинского района... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:56

2021-03-23T16:56

2021-03-23T16:56

генеральная прокуратура рф

московская область (подмосковье)

клинский район

происшествия

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Суд удовлетворил еще один иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с осужденным за коррупцию бывшим главой Клинского района Подмосковья Александром Постриганем, стоимость изъятого оценивается в 920 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Клинский городской суд Московской области удовлетворил иск Клинской городской прокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое принадлежало гражданам, подконтрольным бывшему главе Клинского муниципального района Александру Постриганю, и было получено из непредусмотренных законом источников", - говорится в сообщении.Ранее суд обратил в доход государства активы Постриганя и аффилированных с ним лиц на 10 миллиардов рублей.В ходе проверки Клинская городская прокуратура выявила, что Постригань имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, оформлял не только на своих близких, но и на их родственников, а также аффилированные организации."В доход государства обращено недвижимое имущество, объекты социально-бытового назначения, а также денежный эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается свыше 920 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.Решение суда в законную силу не вступило.Постригань получил печальную известность как один из подмосковных чиновников, у которого прокуратура через суд изъяла "серые" активы на 10 миллиардов рублей. По предварительным данным, Постригань, будучи главой Клинского района, с августа 2003 года по июнь 2018 года создал и возглавлял преступное сообщество, в которое вошли чиновники его администрации.За это время они совершили как минимум 16 тяжких преступлений, в том числе восемь эпизодов присвоения и один эпизод мошенничества с районным имуществом, полагает следствие. Ущерб составил 70 миллионов рублей.Суд приговорил Постриганя к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере в размере более 100 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

московская область (подмосковье)

клинский район

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генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), клинский район, происшествия