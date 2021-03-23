Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/postrigan-1602512292.html
Суд изъял имущество на 920 миллионов рублей у окружения Постриганя
Суд изъял имущество на 920 миллионов рублей у окружения Постриганя
Суд удовлетворил еще один иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с осужденным за коррупцию бывшим главой Клинского района... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:56
2021-03-23T16:56
генеральная прокуратура рф
московская область (подмосковье)
клинский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Суд удовлетворил еще один иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с осужденным за коррупцию бывшим главой Клинского района Подмосковья Александром Постриганем, стоимость изъятого оценивается в 920 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Клинский городской суд Московской области удовлетворил иск Клинской городской прокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое принадлежало гражданам, подконтрольным бывшему главе Клинского муниципального района Александру Постриганю, и было получено из непредусмотренных законом источников", - говорится в сообщении.Ранее суд обратил в доход государства активы Постриганя и аффилированных с ним лиц на 10 миллиардов рублей.В ходе проверки Клинская городская прокуратура выявила, что Постригань имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, оформлял не только на своих близких, но и на их родственников, а также аффилированные организации."В доход государства обращено недвижимое имущество, объекты социально-бытового назначения, а также денежный эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается свыше 920 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.Решение суда в законную силу не вступило.Постригань получил печальную известность как один из подмосковных чиновников, у которого прокуратура через суд изъяла "серые" активы на 10 миллиардов рублей. По предварительным данным, Постригань, будучи главой Клинского района, с августа 2003 года по июнь 2018 года создал и возглавлял преступное сообщество, в которое вошли чиновники его администрации.За это время они совершили как минимум 16 тяжких преступлений, в том числе восемь эпизодов присвоения и один эпизод мошенничества с районным имуществом, полагает следствие. Ущерб составил 70 миллионов рублей.Суд приговорил Постриганя к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере в размере более 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
московская область (подмосковье)
клинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), клинский район, происшествия

Суд изъял имущество на 920 миллионов рублей у окружения Постриганя

16:56 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Суд удовлетворил еще один иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с осужденным за коррупцию бывшим главой Клинского района Подмосковья Александром Постриганем, стоимость изъятого оценивается в 920 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Клинский городской суд Московской области удовлетворил иск Клинской городской прокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое принадлежало гражданам, подконтрольным бывшему главе Клинского муниципального района Александру Постриганю, и было получено из непредусмотренных законом источников", - говорится в сообщении.
Ранее суд обратил в доход государства активы Постриганя и аффилированных с ним лиц на 10 миллиардов рублей.
В ходе проверки Клинская городская прокуратура выявила, что Постригань имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, оформлял не только на своих близких, но и на их родственников, а также аффилированные организации.
"В доход государства обращено недвижимое имущество, объекты социально-бытового назначения, а также денежный эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается свыше 920 миллионов рублей", - уточняется в сообщении.
Задержание министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 15:21
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
Решение суда в законную силу не вступило.
Постригань получил печальную известность как один из подмосковных чиновников, у которого прокуратура через суд изъяла "серые" активы на 10 миллиардов рублей. По предварительным данным, Постригань, будучи главой Клинского района, с августа 2003 года по июнь 2018 года создал и возглавлял преступное сообщество, в которое вошли чиновники его администрации.
За это время они совершили как минимум 16 тяжких преступлений, в том числе восемь эпизодов присвоения и один эпизод мошенничества с районным имуществом, полагает следствие. Ущерб составил 70 миллионов рублей.
Суд приговорил Постриганя к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере в размере более 100 миллионов рублей.
 
Генеральная прокуратура РФМосковская область (Подмосковье)Клинский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
Лента новостейМолния