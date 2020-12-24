Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:55 24.12.2020 (обновлено: 16:02 24.12.2020)
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд в четверг приговорил к 15 годам колонии экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по обвинению в должностных преступлениях и взяточничестве, сообщает Генпрокуратура.
"Клинский городской суд … приговорил Постриганя к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере в размере более 100 миллионов рублей... Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.
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Кроме того, после освобождения Постриганю три года будет запрещено работать на руководящих должностях.
По данным Следственного комитета, с 2012 по 2013 годы чиновник одобрил ввод в строй шести многоэтажек-недостроев, а в 2010-2011 год получил от одного из застройщиков взятку строительными материалами и услугами на сумму не менее 20 миллионов рублей.
Бывший чиновник виновным себя признавать отказался.
Кроме того, как выяснило следствие, Постригань с помощью своих родственников и других сообщников незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов на 50 миллионов рублей.
Ранее суд обратил в доход государства активы Постриганя и аффилированных с ним людей на 10 миллиардов рублей.
На множество объектов недвижимости экс-чиновника, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и гостиница в Испании, наложены аресты.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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