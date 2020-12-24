https://ria.ru/20201224/postrigan-1590773349.html

Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку

Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку

Суд в четверг приговорил к 15 годам колонии экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по обвинению в должностных преступлениях и... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:55

2020-12-24T15:55

2020-12-24T16:02

испания

происшествия

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генеральная прокуратура рф

московская область (подмосковье)

клинский район

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд в четверг приговорил к 15 годам колонии экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по обвинению в должностных преступлениях и взяточничестве, сообщает Генпрокуратура.Кроме того, после освобождения Постриганю три года будет запрещено работать на руководящих должностях.По данным Следственного комитета, с 2012 по 2013 годы чиновник одобрил ввод в строй шести многоэтажек-недостроев, а в 2010-2011 год получил от одного из застройщиков взятку строительными материалами и услугами на сумму не менее 20 миллионов рублей.Бывший чиновник виновным себя признавать отказался.Кроме того, как выяснило следствие, Постригань с помощью своих родственников и других сообщников незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов на 50 миллионов рублей.Ранее суд обратил в доход государства активы Постриганя и аффилированных с ним людей на 10 миллиардов рублей.На множество объектов недвижимости экс-чиновника, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и гостиница в Испании, наложены аресты.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20201130/klyayn-1586897289.html

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html

https://ria.ru/20201214/vzyatka-1589200790.html

испания

россия

московская область (подмосковье)

клинский район

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испания, происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), клинский район