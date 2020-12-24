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Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
Суд в четверг приговорил к 15 годам колонии экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по обвинению в должностных преступлениях и... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:55
2020-12-24T16:02
испания
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
московская область (подмосковье)
клинский район
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд в четверг приговорил к 15 годам колонии экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по обвинению в должностных преступлениях и взяточничестве, сообщает Генпрокуратура.Кроме того, после освобождения Постриганю три года будет запрещено работать на руководящих должностях.По данным Следственного комитета, с 2012 по 2013 годы чиновник одобрил ввод в строй шести многоэтажек-недостроев, а в 2010-2011 год получил от одного из застройщиков взятку строительными материалами и услугами на сумму не менее 20 миллионов рублей.Бывший чиновник виновным себя признавать отказался.Кроме того, как выяснило следствие, Постригань с помощью своих родственников и других сообщников незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов на 50 миллионов рублей.Ранее суд обратил в доход государства активы Постриганя и аффилированных с ним людей на 10 миллиардов рублей.На множество объектов недвижимости экс-чиновника, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и гостиница в Испании, наложены аресты.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20201130/klyayn-1586897289.html
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html
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испания
россия
московская область (подмосковье)
клинский район
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испания, происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), клинский район

Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку

15:55 24.12.2020 (обновлено: 16:02 24.12.2020)
 
© Фото : администрация городского округа КлинАлександр Постригань
Александр Постригань - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : администрация городского округа Клин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Суд в четверг приговорил к 15 годам колонии экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по обвинению в должностных преступлениях и взяточничестве, сообщает Генпрокуратура.

"Клинский городской суд … приговорил Постриганя к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере в размере более 100 миллионов рублей... Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в релизе.

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Кроме того, после освобождения Постриганю три года будет запрещено работать на руководящих должностях.
По данным Следственного комитета, с 2012 по 2013 годы чиновник одобрил ввод в строй шести многоэтажек-недостроев, а в 2010-2011 год получил от одного из застройщиков взятку строительными материалами и услугами на сумму не менее 20 миллионов рублей.
Бывший чиновник виновным себя признавать отказался.
Кроме того, как выяснило следствие, Постригань с помощью своих родственников и других сообщников незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов на 50 миллионов рублей.
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Ранее суд обратил в доход государства активы Постриганя и аффилированных с ним людей на 10 миллиардов рублей.
На множество объектов недвижимости экс-чиновника, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и гостиница в Испании, наложены аресты.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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