https://ria.ru/20210323/pomoschniki-1602482287.html

Российские ученые выяснили, что дети считают голосовых помощников живыми

Российские ученые выяснили, что дети считают голосовых помощников живыми

Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) выяснили, что дети склонны воспринимать виртуальных голосовых помощников РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:33

2021-03-23T14:33

2021-03-23T14:33

россия

спбгу

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149773/67/1497736797_0:312:5964:3667_1920x0_80_0_0_a74abad56a9abb72f8e3365cf6c2eb27.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) выяснили, что дети склонны воспринимать виртуальных голосовых помощников как живых существ.Результаты этого исследования были опубликованы в сборнике "Knowledge in the Information Society".Так, дети от 5 до 9 лет всегда спрашивают виртуального помощника что-то личное: кто твоя мама, где ты живешь, какого цвета у тебя волосы."Персонификация виртуального помощника ребенком – очень важная особенность современного мира. Новое поколение будет воспринимать "искусственный интеллект" абсолютно по-другому. Это компаньон и друг. Его техническая составляющая уходит на задний план, это что-то вроде новой техноверы", – считает доцент кафедры общественных наук СПбПУ Дарья Быльева.Как поясняют в пресс-службе, участники научной группы собирали базу вопросов, которые задавали дети с 5 до 9 лет виртуальному помощнику.При этом ученые отмечают проблему вежливого общения ребенка с виртуальным помощником. Все чаще наблюдается приказной тон, и впоследствии такая модель поведения, считают исследователи, может быть перенесена ребенком на реальную жизнь, потому что помощник воспринимается им как реальная личность.

https://ria.ru/20200923/pomoschnik-1577632384.html

https://ria.ru/20200912/proslushka-1577123401.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, спбгу, технологии