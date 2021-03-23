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Российские ученые выяснили, что дети считают голосовых помощников живыми
Российские ученые выяснили, что дети считают голосовых помощников живыми
Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) выяснили, что дети склонны воспринимать виртуальных голосовых помощников РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:33
2021-03-23T14:33
2021-03-23T14:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) выяснили, что дети склонны воспринимать виртуальных голосовых помощников как живых существ.Результаты этого исследования были опубликованы в сборнике "Knowledge in the Information Society".Так, дети от 5 до 9 лет всегда спрашивают виртуального помощника что-то личное: кто твоя мама, где ты живешь, какого цвета у тебя волосы."Персонификация виртуального помощника ребенком – очень важная особенность современного мира. Новое поколение будет воспринимать "искусственный интеллект" абсолютно по-другому. Это компаньон и друг. Его техническая составляющая уходит на задний план, это что-то вроде новой техноверы", – считает доцент кафедры общественных наук СПбПУ Дарья Быльева.Как поясняют в пресс-службе, участники научной группы собирали базу вопросов, которые задавали дети с 5 до 9 лет виртуальному помощнику.При этом ученые отмечают проблему вежливого общения ребенка с виртуальным помощником. Все чаще наблюдается приказной тон, и впоследствии такая модель поведения, считают исследователи, может быть перенесена ребенком на реальную жизнь, потому что помощник воспринимается им как реальная личность.
https://ria.ru/20200923/pomoschnik-1577632384.html
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россия, спбгу, технологии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) выяснили, что дети склонны воспринимать виртуальных голосовых помощников как живых существ.
"Исследователи СПбПУ выяснили, что дети ведут непринужденную беседу (small talk) с виртуальным помощником "Алисой", то есть воспринимают "Алису" как живое существо, а не абстрактный технологический объект", - сообщили в пресс-службе университета.
Результаты этого исследования были опубликованы в сборнике "Knowledge in the Information Society
".
Так, дети от 5 до 9 лет всегда спрашивают виртуального помощника что-то личное: кто твоя мама, где ты живешь, какого цвета у тебя волосы.
"Персонификация виртуального помощника ребенком – очень важная особенность современного мира. Новое поколение будет воспринимать "искусственный интеллект" абсолютно по-другому. Это компаньон и друг. Его техническая составляющая уходит на задний план, это что-то вроде новой техноверы", – считает доцент кафедры общественных наук СПбПУ Дарья Быльева.
Как поясняют в пресс-службе, участники научной группы собирали базу вопросов, которые задавали дети с 5 до 9 лет виртуальному помощнику.
"Очень интересная особенность, которую обнаружили исследователи, заключается в том, что дети готовы подстраивать свое речевое поведение, менять стиль коммуникации, чтобы в итоге получить ответ на свой вопрос от виртуального помощника. Они проявляют гибкость в общении, что является довольно неожиданным поведением для детей", - отмечается в пресс-релизе.
При этом ученые отмечают проблему вежливого общения ребенка с виртуальным помощником. Все чаще наблюдается приказной тон, и впоследствии такая модель поведения, считают исследователи, может быть перенесена ребенком на реальную жизнь, потому что помощник воспринимается им как реальная личность.