Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/pomoschniki-1602482287.html
Российские ученые выяснили, что дети считают голосовых помощников живыми
Российские ученые выяснили, что дети считают голосовых помощников живыми
Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) выяснили, что дети склонны воспринимать виртуальных голосовых помощников РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:33
2021-03-23T14:33
россия
спбгу
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149773/67/1497736797_0:312:5964:3667_1920x0_80_0_0_a74abad56a9abb72f8e3365cf6c2eb27.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) выяснили, что дети склонны воспринимать виртуальных голосовых помощников как живых существ.Результаты этого исследования были опубликованы в сборнике "Knowledge in the Information Society".Так, дети от 5 до 9 лет всегда спрашивают виртуального помощника что-то личное: кто твоя мама, где ты живешь, какого цвета у тебя волосы."Персонификация виртуального помощника ребенком – очень важная особенность современного мира. Новое поколение будет воспринимать "искусственный интеллект" абсолютно по-другому. Это компаньон и друг. Его техническая составляющая уходит на задний план, это что-то вроде новой техноверы", – считает доцент кафедры общественных наук СПбПУ Дарья Быльева.Как поясняют в пресс-службе, участники научной группы собирали базу вопросов, которые задавали дети с 5 до 9 лет виртуальному помощнику.При этом ученые отмечают проблему вежливого общения ребенка с виртуальным помощником. Все чаще наблюдается приказной тон, и впоследствии такая модель поведения, считают исследователи, может быть перенесена ребенком на реальную жизнь, потому что помощник воспринимается им как реальная личность.
https://ria.ru/20200923/pomoschnik-1577632384.html
https://ria.ru/20200912/proslushka-1577123401.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149773/67/1497736797_330:0:5634:3978_1920x0_80_0_0_2720e24d09ea41db2a7ee84381d9839f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, спбгу, технологии

Российские ученые выяснили, что дети считают голосовых помощников живыми

14:33 23.03.2021
 
© Fotolia / goodluzДети сидят за компьютером
Дети сидят за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Fotolia / goodluz
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) выяснили, что дети склонны воспринимать виртуальных голосовых помощников как живых существ.
"Исследователи СПбПУ выяснили, что дети ведут непринужденную беседу (small talk) с виртуальным помощником "Алисой", то есть воспринимают "Алису" как живое существо, а не абстрактный технологический объект", - сообщили в пресс-службе университета.
Результаты этого исследования были опубликованы в сборнике "Knowledge in the Information Society".
Так, дети от 5 до 9 лет всегда спрашивают виртуального помощника что-то личное: кто твоя мама, где ты живешь, какого цвета у тебя волосы.
"Персонификация виртуального помощника ребенком – очень важная особенность современного мира. Новое поколение будет воспринимать "искусственный интеллект" абсолютно по-другому. Это компаньон и друг. Его техническая составляющая уходит на задний план, это что-то вроде новой техноверы", – считает доцент кафедры общественных наук СПбПУ Дарья Быльева.
Девушка отправляет голосовое сообщение - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 02:19
Раскрыта основная опасность голосовых помощников
Как поясняют в пресс-службе, участники научной группы собирали базу вопросов, которые задавали дети с 5 до 9 лет виртуальному помощнику.
"Очень интересная особенность, которую обнаружили исследователи, заключается в том, что дети готовы подстраивать свое речевое поведение, менять стиль коммуникации, чтобы в итоге получить ответ на свой вопрос от виртуального помощника. Они проявляют гибкость в общении, что является довольно неожиданным поведением для детей", - отмечается в пресс-релизе.
При этом ученые отмечают проблему вежливого общения ребенка с виртуальным помощником. Все чаще наблюдается приказной тон, и впоследствии такая модель поведения, считают исследователи, может быть перенесена ребенком на реальную жизнь, потому что помощник воспринимается им как реальная личность.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября 2020, 02:03
Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
 
РоссияСПбГУТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
Лента новостейМолния