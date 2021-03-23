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WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек

WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек

Шесть человек, включая одного полицейского, погибли при стрельбе в Колорадо в супермаркете, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T03:16

2021-03-23T03:16

2021-03-23T04:27

стрельба в супермаркете в колорадо

происшествия

колорадо

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Шесть человек, включая одного полицейского, погибли при стрельбе в Колорадо в супермаркете, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.Инцидент произошел в городе Боулдер в штате Колорадо. Об этом ранее сообщила полиция города в Twitter.По информации издания, предполагаемого преступника уже задержали.Другие подробности не уточняются.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте.

https://ria.ru/20210317/strelba-1601572553.html

колорадо

сша

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2021

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стрельба в супермаркете в колорадо, происшествия, колорадо, сша, в мире