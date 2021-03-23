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WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
Шесть человек, включая одного полицейского, погибли при стрельбе в Колорадо в супермаркете, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T03:16
2021-03-23T04:27
стрельба в супермаркете в колорадо
происшествия
колорадо
сша
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Шесть человек, включая одного полицейского, погибли при стрельбе в Колорадо в супермаркете, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.Инцидент произошел в городе Боулдер в штате Колорадо. Об этом ранее сообщила полиция города в Twitter.По информации издания, предполагаемого преступника уже задержали.Другие подробности не уточняются.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте.
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стрельба в супермаркете в колорадо, происшествия, колорадо, сша, в мире

WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек

03:16 23.03.2021 (обновлено: 04:27 23.03.2021)
 
© AP Photo / David ZalubowskiСтрельба в супермаркете в Колорадо
Стрельба в супермаркете в Колорадо - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / David Zalubowski
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Шесть человек, включая одного полицейского, погибли при стрельбе в Колорадо в супермаркете, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Инцидент произошел в городе Боулдер в штате Колорадо. Об этом ранее сообщила полиция города в Twitter.
По информации издания, предполагаемого преступника уже задержали.
Другие подробности не уточняются.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне
 
Стрельба в супермаркете в КолорадоПроисшествияКолорадоСШАВ мире
 
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