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Лавров: Россия и Китай должны вместе отстаивать принципы Устава ООН
Лавров: Россия и Китай должны вместе отстаивать принципы Устава ООН
России и Китаю следует мобилизовывать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые игнорирует Запад, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T06:11
2021-03-23T06:11
россия
сергей лавров
си цзиньпин
владимир путин
китай
оон
в мире
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ГУЙЛИНЬ, 23 мар - РИА Новости. России и Китаю следует мобилизовывать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые игнорирует Запад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют принять совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.Лавров выразил уверенность, что на переговорах со своим китайским коллегой стороны сделают "ещё один шаг в развитии нашего стратегического взаимодействия и многогранного партнёрства"."Мы убедились за последний год, год борьбы с коронавирусом, в таких качествах китайского народа как выдержка, упорство, и я убеждён, что наше с вами знакомство символизирует отношения между нашими странами и народами и наша дружба отражает крепкую добрососедскую связь между нашими странами", - заключил министр.
https://ria.ru/20210323/dogovor-1602415963.html
https://ria.ru/20210322/diplomatiya-1602243953.html
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россия, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, китай, оон, в мире

Лавров: Россия и Китай должны вместе отстаивать принципы Устава ООН

06:11 23.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Гуйлине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ГУЙЛИНЬ, 23 мар - РИА Новости. России и Китаю следует мобилизовывать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые игнорирует Запад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как вы упомянули, ситуация в мире проще не становится. Она все больше и больше характеризуется попытками наших западных коллег всеми правдами и неправдами обеспечить своё доминирование, игнорируя объективный ход истории, в соответствии с которым формируется многополярное мироустройство. Конечно, нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН, которые, как я уже говорил, наши западные коллеги все вообще игнорируют и пытаются изобретать свои собственные правила, которые потом навязываются всем остальным", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.
Он отметил, что лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют принять совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
"Я полностью разделяю ваш настрой, чтобы мы и дальше использовали сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами для укрепления позиций наших стран на мировой арене в полном соответствии с принципами международного права и Устава ООН", - добавил Лавров.
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Лавров выразил уверенность, что на переговорах со своим китайским коллегой стороны сделают "ещё один шаг в развитии нашего стратегического взаимодействия и многогранного партнёрства".
"Мы убедились за последний год, год борьбы с коронавирусом, в таких качествах китайского народа как выдержка, упорство, и я убеждён, что наше с вами знакомство символизирует отношения между нашими странами и народами и наша дружба отражает крепкую добрососедскую связь между нашими странами", - заключил министр.
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РоссияСергей ЛавровСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайООНВ мире
 
 
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