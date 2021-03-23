https://ria.ru/20210323/oon-1602416356.html

Лавров: Россия и Китай должны вместе отстаивать принципы Устава ООН

Лавров: Россия и Китай должны вместе отстаивать принципы Устава ООН

России и Китаю следует мобилизовывать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые игнорирует Запад, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T06:11

2021-03-23T06:11

2021-03-23T06:11

россия

сергей лавров

си цзиньпин

владимир путин

китай

оон

в мире

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ГУЙЛИНЬ, 23 мар - РИА Новости. России и Китаю следует мобилизовывать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые игнорирует Запад, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют принять совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.Лавров выразил уверенность, что на переговорах со своим китайским коллегой стороны сделают "ещё один шаг в развитии нашего стратегического взаимодействия и многогранного партнёрства"."Мы убедились за последний год, год борьбы с коронавирусом, в таких качествах китайского народа как выдержка, упорство, и я убеждён, что наше с вами знакомство символизирует отношения между нашими странами и народами и наша дружба отражает крепкую добрососедскую связь между нашими странами", - заключил министр.

https://ria.ru/20210323/dogovor-1602415963.html

https://ria.ru/20210322/diplomatiya-1602243953.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, китай, оон, в мире