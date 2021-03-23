https://ria.ru/20210323/nato-1602555032.html
В НАТО заявили о "четком сигнале" России в регионе Черного моря
В НАТО заявили о "четком сигнале" России в регионе Черного моря
Североатлантический альянс усилил свое присутствие в регионе Черного моря, сотрудничество с партнерами, Грузией и Украиной, и намерен продолжить работать в этом РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:26
2021-03-23T21:26
2021-03-23T21:26
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Североатлантический альянс усилил свое присутствие в регионе Черного моря, сотрудничество с партнерами, Грузией и Украиной, и намерен продолжить работать в этом направлении и дальше, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня работы Совета МИД блока.Столтенберг подчеркнул, что одна из главных идей в разрабатываемой в настоящее время обновленной стратегической концепции "НАТО-2030" - "как мы можем усилить сотрудничество с нашими партнерами, с соседями, поскольку в наших интересах, чтобы наши соседи были стабильны и успешны". "Украина и Грузия для НАТО - ключевые партнеры, и мы поддерживаем их реформы, чтобы они могли и дальше идти по евроатлантическому пути", - отметил он.Ранее Столтенберг неоднократно подчеркивал, что безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО, усиление в этом регионе России вызывает беспокойство союзников, поэтому альянс укрепляет там и собственное присутствие.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, нато, йенс столтенберг, грузия, украина, в мире
БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Североатлантический альянс усилил свое присутствие в регионе Черного моря, сотрудничество с партнерами, Грузией и Украиной, и намерен продолжить работать в этом направлении и дальше, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня работы Совета МИД блока.
"НАТО усилило свое присутствие в регионе Черного моря. Три прибрежные страны - Турция, Румыния, Болгария – члены НАТО, а две - Украина и Грузия – близкие партнеры НАТО. Мы усилили свое присутствие на земле, на воде и в воздухе, но также усилили сотрудничество с партнерами в Грузии и Украине. Мы это продолжим, и мы думаем над тем, как дальше расширять такое партнерство за счет политической и практической поддержки", - сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что одна из главных идей в разрабатываемой в настоящее время обновленной стратегической концепции "НАТО-2030" - "как мы можем усилить сотрудничество с нашими партнерами, с соседями, поскольку в наших интересах, чтобы наши соседи были стабильны и успешны". "Украина и Грузия для НАТО - ключевые партнеры, и мы поддерживаем их реформы, чтобы они могли и дальше идти по евроатлантическому пути", - отметил он.
Генсек добавил, что НАТО "посылает четкий сигнал России", развертывая боевые группы, проводя больше учений, активизируя сотрудничество с партнерами. "Я думаю, это посылает сигнал любому потенциальному противнику НАТО", - заключил Столтенберг.
Ранее Столтенберг неоднократно подчеркивал, что безопасность Черного моря является приоритетом для НАТО, усиление в этом регионе России вызывает беспокойство союзников, поэтому альянс укрепляет там и собственное присутствие.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.