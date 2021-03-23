Индонезия выдаст России наркоторговца, скрывавшегося на Бали
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Индонезии депортируют гражданина России, отсидевшего за хранение наркотиков и разыскиваемого на родине за контрабанду и торговлю запрещенными веществами, сообщает во вторник пресс-служба генпрокуратуры РФ.
"По требованию генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Индонезии депортируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности Андрея Коваленко", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что Коваленко обвиняется, в частности, в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере, приготовлении к незаконному сбыту наркотиков, контрабанде наркотиков в особо крупном размере организованной группой.
По версии следствия, в Санкт-Петербурге была создана банда для торговли наркотиками, в нее был вовлечен Коваленко. С октября 2011 года по ноябрь 2013 года участники ОПГ занимались контрабандой гашиша и торговали им. Злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Как пояснили в генпрокуратуре, в 2019 году в Индонезии за хранение наркотиков был осужден российский гражданин Андрей Айер, который при задержании предоставил, возможно, поддельный загранпаспорт, а дактилоскопическая идентификация не проводилась. Срок отбывания им наказания истекал 1 февраля 2020 года. Сотрудники Интерпола с помощью дактилоскопической карты выяснили, что Айер - это Коваленко. После освобождения из тюрьмы его перевели в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к процедуре депортации. Но 11 февраля 2021 года он сбежал при переводе в миграционный изолятор - и 23 февраля вновь задержан.
"Представители миграционных властей острова Бали высказали готовность передать российским правоохранительным органам Коваленко в рамках процедуры депортации при условии прибытия за ним конвоя из России для сопровождения при перелете и транзите. В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Андрей Коваленко будет доставлен в Москву", - уточняет ведомство.