В Петербурге мошенники продавали путевки в несуществующие санатории
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. В Петербурге задержаны трое участников группы, которые продавали путевки в несуществующие санатории, возбуждены дела о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
"Сотрудниками уголовного розыска ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росгвардии задержаны трое участников группы, которая специализировалась на хищениях денежных средств граждан путем продажи туристических путёвок в несуществующие санатории", - сообщили в пресс-службе.
Как отмечается в пресс-релизе, по оперативным данным, злоумышленники создали порядка десяти сайтов в интернете и страниц в социальных сетях, на которых предлагалось раннее бронирование пребывания в санаториях и пансионатах России, а также государств ближнего зарубежья. Граждан пытались привлечь большими скидками при дистанционной оплате. В основном сайты регистрировались на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами. В действительности курортные учреждения, указанные в рекламных объявлениях, не существовали или прекратили свою деятельность.
"Псевдоменеджеры отвечали на звонки потенциальных клиентов либо переписывались с ними в социальных сетях с фейковых страниц санаториев. На электронную почту потерпевшего приходили ваучер, подтверждающий оплату проживания, и договор, которые имитировали подлинные документы. Стоимость "путёвки" варьировалась от 20 до 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении МВД.
Далее на подставных лиц оформлялись фирмы-однодневки, на расчётные счета которых поступали денежные средства потерпевших в качестве оплаты за бронирование. Сейчас установлены 11 эпизодов мошенничества в отношении жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но в полиции считают, что количество потерпевших гораздо больше. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время в отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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