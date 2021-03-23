https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602480853.html

В Петербурге мошенники продавали путевки в несуществующие санатории

В Петербурге мошенники продавали путевки в несуществующие санатории

В Петербурге задержаны трое участников группы, которые продавали путевки в несуществующие санатории, возбуждены дела о мошенничестве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:27

2021-03-23T14:27

2021-03-23T14:27

ирина волк

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. В Петербурге задержаны трое участников группы, которые продавали путевки в несуществующие санатории, возбуждены дела о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД РФ.Как отмечается в пресс-релизе, по оперативным данным, злоумышленники создали порядка десяти сайтов в интернете и страниц в социальных сетях, на которых предлагалось раннее бронирование пребывания в санаториях и пансионатах России, а также государств ближнего зарубежья. Граждан пытались привлечь большими скидками при дистанционной оплате. В основном сайты регистрировались на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами. В действительности курортные учреждения, указанные в рекламных объявлениях, не существовали или прекратили свою деятельность."Псевдоменеджеры отвечали на звонки потенциальных клиентов либо переписывались с ними в социальных сетях с фейковых страниц санаториев. На электронную почту потерпевшего приходили ваучер, подтверждающий оплату проживания, и договор, которые имитировали подлинные документы. Стоимость "путёвки" варьировалась от 20 до 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении МВД.Далее на подставных лиц оформлялись фирмы-однодневки, на расчётные счета которых поступали денежные средства потерпевших в качестве оплаты за бронирование. Сейчас установлены 11 эпизодов мошенничества в отношении жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но в полиции считают, что количество потерпевших гораздо больше. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время в отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602454192.html

https://ria.ru/20210318/moshenniki-1601741883.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия