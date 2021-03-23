https://ria.ru/20210323/mid-1602476010.html

МИД призвал Болгарию прекратить "охоту на ведьм"

МИД призвал Болгарию прекратить "охоту на ведьм"

Россия оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры в связи с объявлением Болгарией российских дипломатов persona non grata, говорится в комментарии... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:05

2021-03-23T14:05

2021-03-23T14:18

мария захарова

мид болгарии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

болгария

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры в связи с объявлением Болгарией российских дипломатов persona non grata, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.МИД Болгарии 22 марта объявил "persona nоn grata" двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Как заявила глава ведомства Екатерина Захариева, МИД Болгарии потребовал у посольства России в Софии, чтобы дипломаты покинули страну в течение 72 часов. Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран."В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры", - заявила Захарова.Официальный представитель МИД РФ отметила, что демарш такого рода болгарские власти предпринимают уже в пятый раз за последние полтора года и вновь без предъявления каких-либо доказательств. "Данному шагу предшествовала шумная кампания, когда прокуратура Болгарии выступила с "разоблачением" в местных силовых госструктурах группы лиц, якобы работавших на Россию. Так в соответствии с известной рецептурой была подготовлена почва для решения выдворить наших дипломатов", - добавила она.Обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании" дало рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране, добавила Мария Захарова."Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США", - заявила Захарова, ее цитирует сайт МИД РФ.Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.

https://ria.ru/20210323/shou-1602434781.html

https://ria.ru/20210322/nato-1602330948.html

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мария захарова, мид болгарии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире