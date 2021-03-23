Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/mid-1602476010.html
МИД призвал Болгарию прекратить "охоту на ведьм"
МИД призвал Болгарию прекратить "охоту на ведьм"
Россия оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры в связи с объявлением Болгарией российских дипломатов persona non grata, говорится в комментарии... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:05
2021-03-23T14:18
мария захарова
мид болгарии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:36:3112:1788_1920x0_80_0_0_79ec6e57c7ea25cbd3e8cd3c57f92279.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры в связи с объявлением Болгарией российских дипломатов persona non grata, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.МИД Болгарии 22 марта объявил "persona nоn grata" двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Как заявила глава ведомства Екатерина Захариева, МИД Болгарии потребовал у посольства России в Софии, чтобы дипломаты покинули страну в течение 72 часов. Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран."В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры", - заявила Захарова.Официальный представитель МИД РФ отметила, что демарш такого рода болгарские власти предпринимают уже в пятый раз за последние полтора года и вновь без предъявления каких-либо доказательств. "Данному шагу предшествовала шумная кампания, когда прокуратура Болгарии выступила с "разоблачением" в местных силовых госструктурах группы лиц, якобы работавших на Россию. Так в соответствии с известной рецептурой была подготовлена почва для решения выдворить наших дипломатов", - добавила она.Обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании" дало рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране, добавила Мария Захарова."Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США", - заявила Захарова, ее цитирует сайт МИД РФ.Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.
https://ria.ru/20210323/shou-1602434781.html
https://ria.ru/20210322/nato-1602330948.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_6b804386770431189ff64975d880d907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, мид болгарии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, в мире

МИД призвал Болгарию прекратить "охоту на ведьм"

14:05 23.03.2021 (обновлено: 14:18 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры в связи с объявлением Болгарией российских дипломатов persona non grata, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
МИД Болгарии 22 марта объявил "persona nоn grata" двоих дипломатических сотрудников посольства России в Софии. Как заявила глава ведомства Екатерина Захариева, МИД Болгарии потребовал у посольства России в Софии, чтобы дипломаты покинули страну в течение 72 часов. Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Утверждается, что в ходе расследования было установлено, что два гражданина РФ осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух стран.
Элеонора Митрофанова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 10:37
Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"
"В соответствии с дипломатической практикой Российская Федерация оставляет за собой право на "зеркальные" ответные меры", - заявила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что демарш такого рода болгарские власти предпринимают уже в пятый раз за последние полтора года и вновь без предъявления каких-либо доказательств. "Данному шагу предшествовала шумная кампания, когда прокуратура Болгарии выступила с "разоблачением" в местных силовых госструктурах группы лиц, якобы работавших на Россию. Так в соответствии с известной рецептурой была подготовлена почва для решения выдворить наших дипломатов", - добавила она.

"Вновь призываем официальную Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", наносящей ущерб национальным интересам самой Болгарии. Пора вернуться к конструктивной двусторонней повестке, которая является для российско-болгарских отношений гораздо более естественной", - подчеркнула Захарова.

Обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании" дало рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране, добавила Мария Захарова.
"Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США", - заявила Захарова, ее цитирует сайт МИД РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 15:22
В НАТО прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
Как заявляло ранее посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки" очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать Россию.
 
Мария ЗахароваМИД БолгарииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БолгарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния