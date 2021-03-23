https://ria.ru/20210323/mandaty-1602459304.html

Володин прокомментировал заявления депутата о продаже мандатов

Володин прокомментировал заявления депутата о продаже мандатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления о якобы продаже мандатов, призвал коллег, имеющий этому подтверждение, сообщать о таких случаях... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:51

2021-03-23T12:51

2021-03-23T13:38

вячеслав лысаков

лдпр

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

владимир жириновский

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260859_0:48:3023:1748_1920x0_80_0_0_6b5953e7425301bf86046283efe67499.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления о якобы продаже мандатов, призвал коллег, имеющий этому подтверждение, сообщать о таких случаях правоохранителям, а если это просто разговоры, то вести такие беседы народным избранникам не пристало, не стоит собирать сплетни.В ходе заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял вопрос о том, что депутат от ЕР Вячеслав Лысаков якобы сообщал о продаже мандатов. Политик удивился, откуда появляются такие сведения. "В ЛДПР ничего не продается, и коммунисты - святые люди, стояли здесь сейчас, они даже зарплату, по-моему, не получают, отдают все", - подчеркнул Жириновский.После обсуждения Лысаков в своем Telegram-канале отметил, что лидер ЛДПР передернул его слова."Отнимать время у коллег я не стал, но не Жириновскому делать мне замечания - ни один депутат столько раз не давал в СМИ и соцсетях, как я, объективную информацию об условиях работы депутата - зарплате, величине пенсии, о служебном транспорте и так далее, развеивая мифы и легенды, которые так охотно люди принимают за "чистую монету", - написал Лысаков.Он напомнил, что эту тему первым поднял политолог Станислав Белковский, а депутат ее лишь прокомментировал.Ранее в комментарии одному из СМИ Лысаков рассказал, что якобы все парламентские партии занимаются продажей мандатов. Чуть позднее он уточнил, что его слова были вырваны из контекста, а в материал, по его словам, была внесена правка.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав лысаков, лдпр, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, владимир жириновский, политика