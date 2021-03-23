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Володин прокомментировал заявления депутата о продаже мандатов
Володин прокомментировал заявления депутата о продаже мандатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления о якобы продаже мандатов, призвал коллег, имеющий этому подтверждение, сообщать о таких случаях... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:51
2021-03-23T12:51
2021-03-23T13:38
вячеслав лысаков
лдпр
госдума рф
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вячеслав володин
владимир жириновский
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления о якобы продаже мандатов, призвал коллег, имеющий этому подтверждение, сообщать о таких случаях правоохранителям, а если это просто разговоры, то вести такие беседы народным избранникам не пристало, не стоит собирать сплетни.В ходе заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял вопрос о том, что депутат от ЕР Вячеслав Лысаков якобы сообщал о продаже мандатов. Политик удивился, откуда появляются такие сведения. "В ЛДПР ничего не продается, и коммунисты - святые люди, стояли здесь сейчас, они даже зарплату, по-моему, не получают, отдают все", - подчеркнул Жириновский.После обсуждения Лысаков в своем Telegram-канале отметил, что лидер ЛДПР передернул его слова."Отнимать время у коллег я не стал, но не Жириновскому делать мне замечания - ни один депутат столько раз не давал в СМИ и соцсетях, как я, объективную информацию об условиях работы депутата - зарплате, величине пенсии, о служебном транспорте и так далее, развеивая мифы и легенды, которые так охотно люди принимают за "чистую монету", - написал Лысаков.Он напомнил, что эту тему первым поднял политолог Станислав Белковский, а депутат ее лишь прокомментировал.Ранее в комментарии одному из СМИ Лысаков рассказал, что якобы все парламентские партии занимаются продажей мандатов. Чуть позднее он уточнил, что его слова были вырваны из контекста, а в материал, по его словам, была внесена правка.
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вячеслав лысаков, лдпр, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, владимир жириновский, политика
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
, комментируя заявления о якобы продаже мандатов, призвал коллег, имеющий этому подтверждение, сообщать о таких случаях правоохранителям, а если это просто разговоры, то вести такие беседы народным избранникам не пристало, не стоит собирать сплетни.
В ходе заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский
поднял вопрос о том, что депутат от ЕР Вячеслав Лысаков
якобы сообщал о продаже мандатов. Политик удивился, откуда появляются такие сведения. "В ЛДПР ничего не продается, и коммунисты - святые люди, стояли здесь сейчас, они даже зарплату, по-моему, не получают, отдают все", - подчеркнул Жириновский.
"Что касается продажи мандатов, с этой информацией надо быть очень взвешенным и обоснованным. Если у кого-то есть такие примеры, пускай лично возьмет и скажет, что кто-то с него просил деньги или он заплатил за свой мандат. Если такие есть, совершенно очевидно, что с этим надо будет разбираться. А если это поговорить, коллеги, не пристало людям, которых избрали граждане для работы, собирать сплетни и обсуждать то, что надо пресекать. А если факт такой есть, отправляйте в правоохранительные органы. Давайте так договоримся", - ответил Володин.
После обсуждения Лысаков в своем Telegram-канале
отметил, что лидер ЛДПР передернул его слова.
"Отнимать время у коллег я не стал, но не Жириновскому делать мне замечания - ни один депутат столько раз не давал в СМИ и соцсетях, как я, объективную информацию об условиях работы депутата - зарплате, величине пенсии, о служебном транспорте и так далее, развеивая мифы и легенды, которые так охотно люди принимают за "чистую монету", - написал Лысаков.
Он напомнил, что эту тему первым поднял политолог Станислав Белковский, а депутат ее лишь прокомментировал.
"Белковский много чего говорил. Не все, что он говорит, правда, но в данном случае он близок к истине, потому что процесс продажи мест спонсорам, которые могли потенциально стать и становились спонсорами партии, конечно, это не секрет. Не секрет в том, что все нынешние фракции имеют в своих рядах людей очень состоятельных. Было бы наивно не предполагать, что они не помогают своим партиям в той или иной форме", - добавил депутат.
Ранее в комментарии одному из СМИ Лысаков рассказал, что якобы все парламентские партии занимаются продажей мандатов. Чуть позднее он уточнил, что его слова были вырваны из контекста, а в материал, по его словам, была внесена правка.