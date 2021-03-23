https://ria.ru/20210323/lishenie-1602394097.html

Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей

Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей

В случае с выплатами на детей от трех до семи лет отказ возможен, если у родителей отсутствует официальный доход. Исключение — уход за ребенком до 3 лет или... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T02:11

2021-03-23T02:11

2021-03-23T02:11

позиция права

яна любимова

егор редин

россия

жилье

дети

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В случае с выплатами на детей от трех до семи лет отказ возможен, если у родителей отсутствует официальный доход. Исключение — уход за ребенком до 3 лет или инвалидом, ряд социально сложных ситуаций и статус безработного, но не более полугода, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Гречкин и Партнеры" Яна Любимова.Есть и другие критерии материального благосостояния — в выплате откажут, если в семье есть несколько квартир или домов — метражом более 24 кв.м. на человека в квартире и 40 кв.м. в доме. Если в семье больше одного автомобиля, она также не вправе претендовать на пособие, но из этого правила есть исключения.Важно также, чтобы получатель пособия фактически осуществлял уход за ребенком. Если выяснится, что он работает по графику, сокращенному на небольшое время, а с ребенком в это время находится другой член семьи, выплату могут не дать или отобрать.Если уход осуществляет лицо, не находящееся в отпуске по уходу за ребенком, то именно оно имеет право на получение ежемесячного пособия, указал управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.Сейчас выплата пособия сохраняется, если получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому. Однако максимальная продолжительность неполного рабочего времени никак законодательно не определена.

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позиция права, яна любимова, егор редин, россия, жилье, дети, общество