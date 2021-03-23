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Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
В случае с выплатами на детей от трех до семи лет отказ возможен, если у родителей отсутствует официальный доход. Исключение — уход за ребенком до 3 лет или... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T02:11
2021-03-23T02:11
позиция права
яна любимова
егор редин
россия
жилье
дети
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В случае с выплатами на детей от трех до семи лет отказ возможен, если у родителей отсутствует официальный доход. Исключение — уход за ребенком до 3 лет или инвалидом, ряд социально сложных ситуаций и статус безработного, но не более полугода, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Гречкин и Партнеры" Яна Любимова.Есть и другие критерии материального благосостояния — в выплате откажут, если в семье есть несколько квартир или домов — метражом более 24 кв.м. на человека в квартире и 40 кв.м. в доме. Если в семье больше одного автомобиля, она также не вправе претендовать на пособие, но из этого правила есть исключения.Важно также, чтобы получатель пособия фактически осуществлял уход за ребенком. Если выяснится, что он работает по графику, сокращенному на небольшое время, а с ребенком в это время находится другой член семьи, выплату могут не дать или отобрать.Если уход осуществляет лицо, не находящееся в отпуске по уходу за ребенком, то именно оно имеет право на получение ежемесячного пособия, указал управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.Сейчас выплата пособия сохраняется, если получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому. Однако максимальная продолжительность неполного рабочего времени никак законодательно не определена.
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позиция права, яна любимова, егор редин, россия, жилье, дети, общество

Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей

02:11 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В случае с выплатами на детей от трех до семи лет отказ возможен, если у родителей отсутствует официальный доход. Исключение — уход за ребенком до 3 лет или инвалидом, ряд социально сложных ситуаций и статус безработного, но не более полугода, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Гречкин и Партнеры" Яна Любимова.
Есть и другие критерии материального благосостояния — в выплате откажут, если в семье есть несколько квартир или домов — метражом более 24 кв.м. на человека в квартире и 40 кв.м. в доме. Если в семье больше одного автомобиля, она также не вправе претендовать на пособие, но из этого правила есть исключения.
Важно также, чтобы получатель пособия фактически осуществлял уход за ребенком. Если выяснится, что он работает по графику, сокращенному на небольшое время, а с ребенком в это время находится другой член семьи, выплату могут не дать или отобрать.
Если уход осуществляет лицо, не находящееся в отпуске по уходу за ребенком, то именно оно имеет право на получение ежемесячного пособия, указал управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
Сейчас выплата пособия сохраняется, если получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому. Однако максимальная продолжительность неполного рабочего времени никак законодательно не определена.
Женщина с детьми у банкомата - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 13:06
Минтруд изменит правила назначения выплат на детей от трех до семи лет
 
Позиция праваЯна ЛюбимоваЕгор РединРоссияЖильеДетиОбщество
 
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