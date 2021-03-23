https://ria.ru/20210323/lev-1602495568.html

Бывшая помощница Байдена сравнила Путина со львом

Бывшая помощница Байдена сравнила Путина со львом

Бывший сенатор и экс-сотрудница Джо Байдена Тара Рид в интервью RT оценила ответ Владимира Путина на резкие высказывания Байдена в его адрес. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:37

2021-03-23T15:37

2021-03-23T16:01

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бывший сенатор и экс-сотрудница Джо Байдена Тара Рид в интервью RT оценила ответ Владимира Путина на резкие высказывания Байдена в его адрес.На прошлой неделе американский лидер в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России "ответит" за "вмешательство в выборы в США". Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей". В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. Он предложил провести прямую и открытую дискуссию в пятницу или понедельник, однако разговор в итоге не состоялся. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для этого "не было готовности американской стороны"."Президент Путин... Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно. Я и многие другие американцы сочли его реакцию спокойной и взвешенной. И это настоящее облегчение, поскольку нам, гражданам Америки, война с Россией вовсе не нужна. Это абсурд и пропаганда", — сказала Рид. Отрывок из интервью проводится в Telegram-канале RT.Женщина также затронула сексуальный скандал вокруг Джо Байдена. Рид отметила, что, несмотря на обвинения в адрес президента со стороны восьми женщин в изнасиловании, в СМИ эти истории почти не освещаются, их замалчивают. По ее мнению, сейчас Демократическая партия "потакает культуре изнасилования в Америке".В прошлом году Рид обвинила Байдена в изнасиловании. Политик отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными.

https://ria.ru/20210322/bayden-1602289114.html

https://ria.ru/20210323/bayden-1602439078.html

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джо байден, владимир путин, сша, в мире