Бывшая помощница Байдена сравнила Путина со львом
15:37 23.03.2021 (обновлено: 16:01 23.03.2021)
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Бывший сенатор и экс-сотрудница Джо Байдена Тара Рид в интервью RT оценила ответ Владимира Путина на резкие высказывания Байдена в его адрес.
На прошлой неделе американский лидер в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России "ответит" за "вмешательство в выборы в США". Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей". В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. Он предложил провести прямую и открытую дискуссию в пятницу или понедельник, однако разговор в итоге не состоялся. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для этого "не было готовности американской стороны".
"Президент Путин... Знаете, льву необязательно говорить, что он лев, это и так очевидно. Я и многие другие американцы сочли его реакцию спокойной и взвешенной. И это настоящее облегчение, поскольку нам, гражданам Америки, война с Россией вовсе не нужна. Это абсурд и пропаганда", — сказала Рид. Отрывок из интервью проводится в Telegram-канале RT.
Женщина также затронула сексуальный скандал вокруг Джо Байдена. Рид отметила, что, несмотря на обвинения в адрес президента со стороны восьми женщин в изнасиловании, в СМИ эти истории почти не освещаются, их замалчивают. По ее мнению, сейчас Демократическая партия "потакает культуре изнасилования в Америке".
В прошлом году Рид обвинила Байдена в изнасиловании. Политик отверг обвинения в свой адрес, назвав их ложными.