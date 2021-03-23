https://ria.ru/20210323/lechenie-1602550945.html

Российские врачи усовершенствовали метод лечения опухолей мозга

Российские врачи усовершенствовали метод лечения опухолей мозга

Российские врачи провели доклинические испытания усовершенствованного метода лечение опухолей перфузией химиопрепаратами, снизив травматичность и риск... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T20:51

2021-03-23T20:51

2021-03-23T22:51

здоровье - общество

российская академия наук

сочи

общество

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СОЧИ, 23 мар — РИА Новости. Российские врачи провели доклинические испытания усовершенствованного метода лечение опухолей перфузией химиопрепаратами, снизив травматичность и риск осложнений.Химиоперфузия позволяет подводить противоопухолевые препараты непосредственно к месту локализации опухоли, что дает возможность повысить их дозу и оградить от негативного воздействия остальной организм.Операция на головном мозге павиана-гамадрила прошла в НИИ медицинской приматологии в Сочи под руководством главного внештатного онколога Минздрава, гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии", академика РАН Андрея Каприна.В феврале российские медики там же впервые в истории провели перфузию головного мозга химиопрепаратами для лечения опухоли примата. Тогда ученые успешно решили задачу по оценке острой токсичности и сохранению когнитивных функций головного мозга примата после вмешательства. Усовершенствованный метод отличает малая травматичность, так как не требуется вскрывать грудную клетку.Химиопрепарат вводят через сосуды, питающие голову. Учитывая его токсичность, мозг из схемы кровообращения исключили. Во время операции за приток и отток крови отвечает аппарат искусственного кровообращения. Благодаря замкнутому кругу средство длительно воздействует непосредственно на опухоль, не задевая при этом здоровые органы. Имплантация протезов также даст врачам возможность провести несколько курсов лечения.Как пояснил Ефимочкин, каждый раз вскрывать грудную клетку — означает наносить "огромную травму" организму и подвергать его высокому риску кровотечений и различных осложнений. Новый метод предполагает, что протезы остаются в теле пациента, они не вызывают нагноения и реакции отторжения. Таким образом, процедуру можно проводить неограниченное количество раз.По словам академика РАН Андрея Каприна, метод перфузии позволяет лечить и другие органы, например печень или почки. Однако на сегодняшний день именно опухоли головного мозга остаются самыми труднодоступными и агрессивными. Ежегодно первичные опухоли подобной локализации выявляют примерно у трех тысяч жителей России.Перед тем как подойти к клиническим испытаниям, врачи должны провести ряд наблюдений. Как только этот этап завершится и будет научно и документально урегулирован, методика станет доступна для первых пациентов.На клиническом этапе ее будут использовать для тех случаев, когда уже утвержденные методы исчерпаны и не дали должного эффекта.НИИ медицинской приматологии в Сочи был основан в 1928 году и является старейшим в мире учреждением подобного профиля, по его примеру были организованы все подобные центры. Сейчас в институте содержатся более шести тысяч приматов. В институте проводят исследования международного уровня: создание искусственных органов для пересадки, изучение геронтологических проблем, здесь были изобретены и протестированы вакцины от полиомиелита и кори.

https://ria.ru/20210313/rak-1601042416.html

https://ria.ru/20210321/opukhol-1602205220.html

https://ria.ru/20210317/rak-1601614423.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье - общество, российская академия наук, сочи, общество