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Пострадавшая при сходе лавины в Хибинах девочка умерла
Пострадавшая при сходе лавины в Хибинах девочка умерла
Девочка, пострадавшая из-за схода снега в Хибинах, умерла, сообщили журналистам в областном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:01
2021-03-23T11:01
сход лавины в хибинах
хибины (национальный парк)
мончегорск
мурманская область
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Девочка, пострадавшая из-за схода снега в Хибинах, умерла, сообщили журналистам в областном управлении Следственного комитета. О ЧП на горе Маннепахк, неподалеку от станции Имандра в Мурманской области, накануне вечером сообщила спасателям туристическая группа из Санкт-Петербурга. Всего в группе было 16 человек, 13 из них — дети в возрасте от 10 до 15 лет.Как уточнили в Следственном комитете, туристы-лыжники двигались по самостоятельно спланированному маршруту и попали под обрушение снежного карниза. Под снегом оказалась только одна 12-летняя девочка, остальные не пострадали.Позже сообщалось, что девочку нашли и попытались реанимировать, но безуспешно. Но после того, как местные власти ночью установили связь с туристами, выяснилось, что она подает признаки жизни. Сегодня утром за ней вылетел вертолет, однако медики на месте констатировали смерть ребенка.Эвакуация туристовВ ближайшем городе — Мончегорске — организовали координационный штаб, туда эвакуируют всю группу. Операция осложняется тем, что к месту схода лавины нет дороги.Вертолет там сесть не смог из-за сложного рельефа, ему пришлось вернуться на базу. Сейчас туристов вывозят снегоходами.Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки.Уголовное делоМурманские следователи возбудили уголовное дело. Речь идет о статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".Следователям предстоит установить точные обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям ответственных за оказание туристических услуг несовершеннолетним.Туристы не впервые попадают под лавину в Хибинах. В марте прошлого года там погиб один альпинист и двое получили травмы. Как выяснилось, две группы альпинистов совершали плановое восхождение, но одна из них вызвала сход лавины, под которую попала связка из трех спортсменов. А в январе 2017-го под лавину попала группа из 11 туристов. Тогда погибли два человека.
https://ria.ru/20210322/lavina-1602407222.html
https://ria.ru/20210315/lavina-1601362510.html
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сход лавины в хибинах, хибины (национальный парк), мончегорск, мурманская область

Пострадавшая при сходе лавины в Хибинах девочка умерла

11:01 23.03.2021
 
© @chibis.andrey/InstagramПоисково-спасательная операция в Хибинах
Поисково-спасательная операция в Хибинах - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© @chibis.andrey/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Девочка, пострадавшая из-за схода снега в Хибинах, умерла, сообщили журналистам в областном управлении Следственного комитета.
О ЧП на горе Маннепахк, неподалеку от станции Имандра в Мурманской области, накануне вечером сообщила спасателям туристическая группа из Санкт-Петербурга. Всего в группе было 16 человек, 13 из них — дети в возрасте от 10 до 15 лет.
Как уточнили в Следственном комитете, туристы-лыжники двигались по самостоятельно спланированному маршруту и попали под обрушение снежного карниза. Под снегом оказалась только одна 12-летняя девочка, остальные не пострадали.
Позже сообщалось, что девочку нашли и попытались реанимировать, но безуспешно. Но после того, как местные власти ночью установили связь с туристами, выяснилось, что она подает признаки жизни. Сегодня утром за ней вылетел вертолет, однако медики на месте констатировали смерть ребенка.
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Эвакуация туристов

В ближайшем городе — Мончегорске — организовали координационный штаб, туда эвакуируют всю группу. Операция осложняется тем, что к месту схода лавины нет дороги.
Вертолет там сесть не смог из-за сложного рельефа, ему пришлось вернуться на базу. Сейчас туристов вывозят снегоходами.
"На автобусе их привезут в Мончегорск. Для них подготовлены места размещения, питание, мобилизованы медики. Лагерь находится в труднодоступном месте, спасатели прорывались к детям всю ночь", — сообщил в соцсети "ВКонтакте" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки.
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Уголовное дело

Мурманские следователи возбудили уголовное дело. Речь идет о статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".
Следователям предстоит установить точные обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям ответственных за оказание туристических услуг несовершеннолетним.
Туристы не впервые попадают под лавину в Хибинах. В марте прошлого года там погиб один альпинист и двое получили травмы. Как выяснилось, две группы альпинистов совершали плановое восхождение, но одна из них вызвала сход лавины, под которую попала связка из трех спортсменов. А в январе 2017-го под лавину попала группа из 11 туристов. Тогда погибли два человека.
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Сход лавины в ХибинахХибины (национальный парк)МончегорскМурманская область
 
 
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