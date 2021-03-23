https://ria.ru/20210323/lavina-1602438124.html

Пострадавшая при сходе лавины в Хибинах девочка умерла

Пострадавшая при сходе лавины в Хибинах девочка умерла

Девочка, пострадавшая из-за схода снега в Хибинах, умерла, сообщили журналистам в областном управлении Следственного комитета. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:01

2021-03-23T11:01

2021-03-23T11:01

сход лавины в хибинах

хибины (национальный парк)

мончегорск

мурманская область

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Девочка, пострадавшая из-за схода снега в Хибинах, умерла, сообщили журналистам в областном управлении Следственного комитета. О ЧП на горе Маннепахк, неподалеку от станции Имандра в Мурманской области, накануне вечером сообщила спасателям туристическая группа из Санкт-Петербурга. Всего в группе было 16 человек, 13 из них — дети в возрасте от 10 до 15 лет.Как уточнили в Следственном комитете, туристы-лыжники двигались по самостоятельно спланированному маршруту и попали под обрушение снежного карниза. Под снегом оказалась только одна 12-летняя девочка, остальные не пострадали.Позже сообщалось, что девочку нашли и попытались реанимировать, но безуспешно. Но после того, как местные власти ночью установили связь с туристами, выяснилось, что она подает признаки жизни. Сегодня утром за ней вылетел вертолет, однако медики на месте констатировали смерть ребенка.Эвакуация туристовВ ближайшем городе — Мончегорске — организовали координационный штаб, туда эвакуируют всю группу. Операция осложняется тем, что к месту схода лавины нет дороги.Вертолет там сесть не смог из-за сложного рельефа, ему пришлось вернуться на базу. Сейчас туристов вывозят снегоходами.Он также выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки.Уголовное делоМурманские следователи возбудили уголовное дело. Речь идет о статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека".Следователям предстоит установить точные обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям ответственных за оказание туристических услуг несовершеннолетним.Туристы не впервые попадают под лавину в Хибинах. В марте прошлого года там погиб один альпинист и двое получили травмы. Как выяснилось, две группы альпинистов совершали плановое восхождение, но одна из них вызвала сход лавины, под которую попала связка из трех спортсменов. А в январе 2017-го под лавину попала группа из 11 туристов. Тогда погибли два человека.

https://ria.ru/20210322/lavina-1602407222.html

https://ria.ru/20210315/lavina-1601362510.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/1593588605.html

мончегорск

мурманская область

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сход лавины в хибинах, хибины (национальный парк), мончегорск, мурманская область