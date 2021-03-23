https://ria.ru/20210323/kredity-1602469293.html

В Амурской области расширят линейку льготных кредитов

В Амурской области расширят линейку льготных кредитов

Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что Фонд развития Амурской области расширяет линейку льготных кредитных продуктов, благодаря появлению новых... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:40

2021-03-23T13:40

2021-03-23T13:40

василий орлов

амурская область

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что Фонд развития Амурской области расширяет линейку льготных кредитных продуктов, благодаря появлению новых региональных программ финансовой поддержки, претендовать на займы от 1 до 3% годовых сможет больше промышленных предприятий области.Под председательством Орлова прошло заседание наблюдательного совета Фонда развития Амурской области."Основной целью создания фонда является ускоренное развитие экономики региона, а главным результатом его работы – появление новых и расширение действующих промышленных производств. Важно, что новыми региональными программами мы существенно увеличиваем количество потенциальных получателей государственной финансовой поддержки. Если раньше минимальная сумма займа начиналась от 20 миллионов рублей, то сейчас она снижена до 3 миллионов. Также расширен перечень видов деятельности компаний и целевых направлений использования средств. Иными словами, получить льготное финансирование от 1% годовых сможет большее число малых и средних промышленных предприятий региона", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.Со ссылкой на гендиректора фонда Алексея Котельникова сообщается, что четыре новые программы поддержки разработаны совместно с минэкономразвития области на основе лучших практик других регионов с учетом специфики Приамурья. Это региональные программы "Оборотный капитал", "Лизинговые проекты", "Проекты лесной промышленности" и "Проекты развития".С их помощью предприятия могут привлечь до 20 миллионов рублей на пополнение оборотного капитала для оплаты расходов, связанных с приобретением сырья и материалов, выплатой зарплаты сотрудникам, уплату коммунальных и арендных платежей. Компаниям региона в сфере лесной промышленности программами предоставлена возможность приобрести новое оборудование для модернизации производства.Отдельное внимание также уделяется лизинговой поддержке – предприятиям предоставлена возможность получения до 67,5 миллионов рублей на первоначальный взнос за приобретаемое оборудование.Также в сотрудничестве с Федеральным фондом развития промышленности региональный Фонд продолжает принимать заявки по четырем федеральным программам финансирования. Они позволяют привлекать больший объем средств - от 20 до 100 миллионов рублей на срок до 5 лет."С начала года мы уже получили первые инвестиционные инициативы и сейчас консультируем инвесторов по подготовке необходимых документов для упаковки проектов и подачи заявок в фонд. В портфеле фонда сейчас находится около 10 таких инициатив. Рассчитываем, что с внедрением новых продуктов сможем помочь в развитии еще большему числу региональных предприятий", - цитирует правительство Котельникова.

https://realty.ria.ru/20210319/most-1601998053.html

https://ria.ru/20210208/tigry-1596501338.html

амурская область

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василий орлов, амурская область, экономика