Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/kredity-1602469293.html
В Амурской области расширят линейку льготных кредитов
В Амурской области расширят линейку льготных кредитов
Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что Фонд развития Амурской области расширяет линейку льготных кредитных продуктов, благодаря появлению новых... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:40
2021-03-23T13:40
василий орлов
амурская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_0:136:2200:1374_1920x0_80_0_0_087c0080baf64906cfa280d699ad2252.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что Фонд развития Амурской области расширяет линейку льготных кредитных продуктов, благодаря появлению новых региональных программ финансовой поддержки, претендовать на займы от 1 до 3% годовых сможет больше промышленных предприятий области.Под председательством Орлова прошло заседание наблюдательного совета Фонда развития Амурской области."Основной целью создания фонда является ускоренное развитие экономики региона, а главным результатом его работы – появление новых и расширение действующих промышленных производств. Важно, что новыми региональными программами мы существенно увеличиваем количество потенциальных получателей государственной финансовой поддержки. Если раньше минимальная сумма займа начиналась от 20 миллионов рублей, то сейчас она снижена до 3 миллионов. Также расширен перечень видов деятельности компаний и целевых направлений использования средств. Иными словами, получить льготное финансирование от 1% годовых сможет большее число малых и средних промышленных предприятий региона", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.Со ссылкой на гендиректора фонда Алексея Котельникова сообщается, что четыре новые программы поддержки разработаны совместно с минэкономразвития области на основе лучших практик других регионов с учетом специфики Приамурья. Это региональные программы "Оборотный капитал", "Лизинговые проекты", "Проекты лесной промышленности" и "Проекты развития".С их помощью предприятия могут привлечь до 20 миллионов рублей на пополнение оборотного капитала для оплаты расходов, связанных с приобретением сырья и материалов, выплатой зарплаты сотрудникам, уплату коммунальных и арендных платежей. Компаниям региона в сфере лесной промышленности программами предоставлена возможность приобрести новое оборудование для модернизации производства.Отдельное внимание также уделяется лизинговой поддержке – предприятиям предоставлена возможность получения до 67,5 миллионов рублей на первоначальный взнос за приобретаемое оборудование.Также в сотрудничестве с Федеральным фондом развития промышленности региональный Фонд продолжает принимать заявки по четырем федеральным программам финансирования. Они позволяют привлекать больший объем средств - от 20 до 100 миллионов рублей на срок до 5 лет."С начала года мы уже получили первые инвестиционные инициативы и сейчас консультируем инвесторов по подготовке необходимых документов для упаковки проектов и подачи заявок в фонд. В портфеле фонда сейчас находится около 10 таких инициатив. Рассчитываем, что с внедрением новых продуктов сможем помочь в развитии еще большему числу региональных предприятий", - цитирует правительство Котельникова.
https://realty.ria.ru/20210319/most-1601998053.html
https://ria.ru/20210208/tigry-1596501338.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152185/29/1521852903_95:0:2107:1509_1920x0_80_0_0_43ac02744178cc9b1ffb6e4e077a309a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов, амурская область, экономика

В Амурской области расширят линейку льготных кредитов

13:40 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что Фонд развития Амурской области расширяет линейку льготных кредитных продуктов, благодаря появлению новых региональных программ финансовой поддержки, претендовать на займы от 1 до 3% годовых сможет больше промышленных предприятий области.
Под председательством Орлова прошло заседание наблюдательного совета Фонда развития Амурской области.
"Основной целью создания фонда является ускоренное развитие экономики региона, а главным результатом его работы – появление новых и расширение действующих промышленных производств. Важно, что новыми региональными программами мы существенно увеличиваем количество потенциальных получателей государственной финансовой поддержки. Если раньше минимальная сумма займа начиналась от 20 миллионов рублей, то сейчас она снижена до 3 миллионов. Также расширен перечень видов деятельности компаний и целевых направлений использования средств. Иными словами, получить льготное финансирование от 1% годовых сможет большее число малых и средних промышленных предприятий региона", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.
Со ссылкой на гендиректора фонда Алексея Котельникова сообщается, что четыре новые программы поддержки разработаны совместно с минэкономразвития области на основе лучших практик других регионов с учетом специфики Приамурья. Это региональные программы "Оборотный капитал", "Лизинговые проекты", "Проекты лесной промышленности" и "Проекты развития".
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 15:20
Мост через Зею в Амурской области строится с опережением графика на год
С их помощью предприятия могут привлечь до 20 миллионов рублей на пополнение оборотного капитала для оплаты расходов, связанных с приобретением сырья и материалов, выплатой зарплаты сотрудникам, уплату коммунальных и арендных платежей. Компаниям региона в сфере лесной промышленности программами предоставлена возможность приобрести новое оборудование для модернизации производства.
Отдельное внимание также уделяется лизинговой поддержке – предприятиям предоставлена возможность получения до 67,5 миллионов рублей на первоначальный взнос за приобретаемое оборудование.
Также в сотрудничестве с Федеральным фондом развития промышленности региональный Фонд продолжает принимать заявки по четырем федеральным программам финансирования. Они позволяют привлекать больший объем средств - от 20 до 100 миллионов рублей на срок до 5 лет.
"С начала года мы уже получили первые инвестиционные инициативы и сейчас консультируем инвесторов по подготовке необходимых документов для упаковки проектов и подачи заявок в фонд. В портфеле фонда сейчас находится около 10 таких инициатив. Рассчитываем, что с внедрением новых продуктов сможем помочь в развитии еще большему числу региональных предприятий", - цитирует правительство Котельникова.
Тигрица в Лазовском заповеднике вырастила большой выводок тигрят - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 13:35Туризм
В Приморье водитель снял на видео редких амурских тигров
 
Василий ОрловАмурская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния