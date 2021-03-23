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Первые поставки вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта
Первые поставки вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта
Первые поставки вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта, сказала в интервью RT первый вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:18
2021-03-23T10:18
2021-03-23T11:32
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Первые поставки вакцины "КовиВак" в гражданский оборот начнутся 28 марта, сказала в интервью RT первый вице-премьер Татьяна Голикова.Она также подтвердила ранее озвученную информацию по "ЭпиВакКороне": ее поставки стартуют в конце этого месяца.В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V" (привиться пока можно только ей), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Все они уже зарегистрированы."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
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РИА Новости
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“Зарегистрирована третья вакцина” – Мишустин о “КовиВак“
“Зарегистрирована третья вакцина” – Мишустин о “КовиВак“
2021-03-23T10:18
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PT0M32S
РИА Новости
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РИА Новости
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российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова