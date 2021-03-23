https://ria.ru/20210323/kosachev-1602559793.html

Косачев прокомментировал призыв генсека НАТО увеличить финансирование

Косачев прокомментировал призыв генсека НАТО увеличить финансирование

В НАТО даже главы МИД вместо выстраивания диалога заявляют о необходимости противостоять внешним угрозам, включая "российскую угрозу", написал вице-спикер... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:27

2021-03-23T22:27

2021-03-23T22:27

нато

константин косачев

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. В НАТО даже главы МИД вместо выстраивания диалога заявляют о необходимости противостоять внешним угрозам, включая "российскую угрозу", написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Facebook.Он напомнил о заявлении министров иностранных дел стран НАТО во вторник об "агрессивных действиях России", которые, согласно тексту документа, представляют угрозу евроатлантической безопасности. По мнению глав внешнеполитических ведомств, авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг тут же заявил о том, что такая ситуация требует укрепления сдерживания и обороны НАТО, поэтому нужно значительно увеличить финансирование."Ну да, генсек на то и генсек, чтобы запугивать публику и выбивать под это дополнительное финансирование. Собственно говоря, это удел любых военных", - отметил Косачев. Но министры иностранных дел вроде бы не за такое зарплату получают - они "скорее должны быть про диалог и поиск решений, а не про повышение расходов на генералов и их давно прошедшие войны", добавил сенатор.

https://ria.ru/20210323/nato-1602555032.html

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нато, константин косачев, йенс столтенберг, в мире