https://ria.ru/20210323/kolorado-1602534419.html

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Колорадо

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Колорадо

Личность подозреваемого в стрельбе в супермаркете в городе Боулдер штата Колорадо установлена, его скоро переведут в тюрьму, сообщила глава местной полиции... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:37

2021-03-23T18:37

2021-03-23T18:37

стрельба в супермаркете в колорадо

колорадо

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА новости. Личность подозреваемого в стрельбе в супермаркете в городе Боулдер штата Колорадо установлена, его скоро переведут в тюрьму, сообщила глава местной полиции Марис Херольд во время пресс-конференции во вторник.Она сообщила, что после того как полиция прибыла на место преступления, завязалась перестрелка, подозреваемый был ранен.Она заверила, что будет проведено тщательное расследование и правосудие будет обеспечено."...К 2 часам ночи все жертвы были опознаны, к 3.15 сообщили всем семьям погибших", - добавила Херольд.Возраст жертв - от 20 до 65 лет.Мужчина во вторник открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, штат Колорадо. Погибли 10 человек.

колорадо

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2021

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Задержание подозреваемого в стрельбе в Колорадо Шесть человек, включая полицейского, погибли при стрельбе в Колорадо. Мужчина, предположительно открывший стрельбу в супермаркете в городе Боулдер, штат Колорадо, задержан, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. СМИ публикуют видео задержания и кадры с места преступления. 2021-03-23T18:37 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, в мире