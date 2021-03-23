Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Колорадо
"Он был перевезен в больницу для лечения, сейчас его состояние стабильное. Личность подозреваемого установлена: Ахмад Алисса, 21 год, из Арвады. Он обвиняется в 10 убийствах первой степени. Он будет в скором времени доставлен в тюрьму округа Боулдер", - сказала Херольд.
О том, что в супермаркете в городе Боулдер идет "активная стрельба", сообщила в соцсетях местная полиция.
О том, что в супермаркете в городе Боулдер идет "активная стрельба", сообщила в соцсетях местная полиция.
Жителей призвали избегать район, в котором произошло ЧП.
Жителей призвали избегать район, в котором произошло ЧП.
Жертвами стрельбы стали по меньшей мере десять человек, в том числе полицейский.
Жертвами стрельбы стали по меньшей мере десять человек, в том числе полицейский.
"Мы соболезнуем семьям. Десять человек погибли", — заявила глава полиции Марис Херольд.
"Мы соболезнуем семьям. Десять человек погибли", — заявила глава полиции Марис Херольд.
Погибшего коллегу глава местной полиции назвала героем.
Люди обнимают женщину, находившуюся в момент стрельбы в супермаркете.
Предполагаемого преступника задержали.
Предполагаемого преступника задержали.
Один из телеканалов показал, как мужчину с окровавленной ногой выводят из магазина в наручниках.
Один из телеканалов показал, как мужчину с окровавленной ногой выводят из магазина в наручниках.
Президента Байдена проинформировали о стрельбе в Колорадо, сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.
Президента Байдена проинформировали о стрельбе в Колорадо, сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.
О том, что в супермаркете в городе Боулдер идет "активная стрельба", сообщила в соцсетях местная полиция.
Жителей призвали избегать район, в котором произошло ЧП.
Жертвами стрельбы стали по меньшей мере десять человек, в том числе полицейский.
"Мы соболезнуем семьям. Десять человек погибли", — заявила глава полиции Марис Херольд.
Погибшего коллегу глава местной полиции назвала героем.
Люди обнимают женщину, находившуюся в момент стрельбы в супермаркете.
Предполагаемого преступника задержали.
Один из телеканалов показал, как мужчину с окровавленной ногой выводят из магазина в наручниках.
Президента Байдена проинформировали о стрельбе в Колорадо, сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.