https://ria.ru/20210323/kodeks-1602534714.html

В России появится административно-процессуальный кодекс

В России появится административно-процессуальный кодекс

В России появится самостоятельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:37

2021-03-23T18:37

2021-03-23T19:35

россия

ирина рукавишникова

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В России появится самостоятельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова."В нем досконально прописана процедура привлечения к административной ответственности как в судебном, так и в административном порядке — с конкретными сроками, с порядком сбора и предоставления доказательств, с гарантиями прав, с возможностью привлечения защитников интересов той или иной стороны и так далее", — сказала она.По словам сенатора, подготовка Процессуального кодекса — это реализация той идеи, за которую долгие годы боролись представители юридической науки России.

https://ria.ru/20210323/preduprezhdenie-1602525866.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество