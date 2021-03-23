https://ria.ru/20210323/kodeks-1602534714.html
В России появится административно-процессуальный кодекс
В России появится административно-процессуальный кодекс
В России появится самостоятельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:37
2021-03-23T18:37
2021-03-23T19:35
россия
ирина рукавишникова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В России появится самостоятельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова."В нем досконально прописана процедура привлечения к административной ответственности как в судебном, так и в административном порядке — с конкретными сроками, с порядком сбора и предоставления доказательств, с гарантиями прав, с возможностью привлечения защитников интересов той или иной стороны и так далее", — сказала она.По словам сенатора, подготовка Процессуального кодекса — это реализация той идеи, за которую долгие годы боролись представители юридической науки России.
https://ria.ru/20210323/preduprezhdenie-1602525866.html
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россия, ирина рукавишникова , совет федерации рф, общество