https://ria.ru/20210323/intsident-1602558743.html

Экс-главком ВВС прокомментировал инцидент с Ту-22МЗ под Калугой

Экс-главком ВВС прокомментировал инцидент с Ту-22МЗ под Калугой

Шанс, что такой самолет как Ту-22МЗ окажется неисправен, обычно равен нулю, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВВС РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:15

2021-03-23T22:15

2021-03-23T22:15

россия

ту-22м3

воздушно-космические силы россии

виктор бондарев

ту-22м

совет федерации рф

калуга

калужская область

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Шанс, что такой самолет как Ту-22МЗ окажется неисправен, обычно равен нулю, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВВС Виктор Бондарев.Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник на аэродроме в Калужской области в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили ранее в Минобороны РФ. Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.По его словам, если говорить в целом, а не о конкретном случае, то вообще всего инциденты с такими самолетами происходят либо из-за погодных условий, либо из-за человеческого фактора. "Конечно, нельзя исключать и отказ техники при ее эксплуатации", - добавил сенатор.Бондарев отметил, что до заключения экспертной комиссии, которая занимается расследованием инцидента на военном аэродроме Шайковка под Калугой, рано делать какие-то выводы относительно причин трагедии.

https://ria.ru/20210323/bombardirovschik-1602486119.html

https://ria.ru/20200922/samolet-1577602992.html

россия

калуга

калужская область

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россия, ту-22м3, воздушно-космические силы россии, виктор бондарев, ту-22м, совет федерации рф, калуга, калужская область, происшествия