Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/intsident-1602558743.html
Экс-главком ВВС прокомментировал инцидент с Ту-22МЗ под Калугой
Экс-главком ВВС прокомментировал инцидент с Ту-22МЗ под Калугой
Шанс, что такой самолет как Ту-22МЗ окажется неисправен, обычно равен нулю, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВВС РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T22:15
2021-03-23T22:15
россия
ту-22м3
воздушно-космические силы россии
виктор бондарев
ту-22м
совет федерации рф
калуга
калужская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152375/98/1523759894_0:60:1531:921_1920x0_80_0_0_d52dcb8962e62abb2ee55e54dbe3b8e9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Шанс, что такой самолет как Ту-22МЗ окажется неисправен, обычно равен нулю, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВВС Виктор Бондарев.Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник на аэродроме в Калужской области в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили ранее в Минобороны РФ. Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.По его словам, если говорить в целом, а не о конкретном случае, то вообще всего инциденты с такими самолетами происходят либо из-за погодных условий, либо из-за человеческого фактора. "Конечно, нельзя исключать и отказ техники при ее эксплуатации", - добавил сенатор.Бондарев отметил, что до заключения экспертной комиссии, которая занимается расследованием инцидента на военном аэродроме Шайковка под Калугой, рано делать какие-то выводы относительно причин трагедии.
https://ria.ru/20210323/bombardirovschik-1602486119.html
https://ria.ru/20200922/samolet-1577602992.html
россия
калуга
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152375/98/1523759894_112:0:1419:980_1920x0_80_0_0_14c9ddb6ba54426273b5973ba8df0956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ту-22м3, воздушно-космические силы россии, виктор бондарев, ту-22м, совет федерации рф, калуга, калужская область, происшествия

Экс-главком ВВС прокомментировал инцидент с Ту-22МЗ под Калугой

22:15 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Шанс, что такой самолет как Ту-22МЗ окажется неисправен, обычно равен нулю, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВВС Виктор Бондарев.
Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник на аэродроме в Калужской области в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили ранее в Минобороны РФ. Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на конкурсе Авиадартс на авиационном полигоне Дубровичи под Рязанью - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 14:58
Бомбардировщик Ту-22М3: летно-технические характеристики

"ТУ-22М3 – очень хороший, качественный самолет, флагман нашей дальней авиации. Эти бомбардировщики берегут как зеницу ока, следят за их техническим состоянием. На них регулярно проводятся регламентные работы, а в случае необходимости – ремонт. Поэтому шанс, что такой самолет в ходе эксплуатации окажется неисправным, близок к нулю", - сказал Бондарев журналистам.

По его словам, если говорить в целом, а не о конкретном случае, то вообще всего инциденты с такими самолетами происходят либо из-за погодных условий, либо из-за человеческого фактора. "Конечно, нельзя исключать и отказ техники при ее эксплуатации", - добавил сенатор.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября 2020, 14:55
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Бондарев отметил, что до заключения экспертной комиссии, которая занимается расследованием инцидента на военном аэродроме Шайковка под Калугой, рано делать какие-то выводы относительно причин трагедии.

"В чем причина – сейчас будут разбираться специалисты. А пока всё, что мы можем сделать, – оказать помощь и поддержку семьям погибших. Их постигло огромное горе. Приношу свои соболезнования всем родным и близким погибших пилотов", - сказал председатель комитета СФ.

 
РоссияТу-22М3Воздушно-космические силы РоссииВиктор БондаревТу-22МСовет Федерации РФКалугаКалужская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния