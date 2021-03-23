Экс-главком ВВС прокомментировал инцидент с Ту-22МЗ под Калугой
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Шанс, что такой самолет как Ту-22МЗ окажется неисправен, обычно равен нулю, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком ВВС Виктор Бондарев.
Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник на аэродроме в Калужской области в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили ранее в Минобороны РФ. Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.
"ТУ-22М3 – очень хороший, качественный самолет, флагман нашей дальней авиации. Эти бомбардировщики берегут как зеницу ока, следят за их техническим состоянием. На них регулярно проводятся регламентные работы, а в случае необходимости – ремонт. Поэтому шанс, что такой самолет в ходе эксплуатации окажется неисправным, близок к нулю", - сказал Бондарев журналистам.
По его словам, если говорить в целом, а не о конкретном случае, то вообще всего инциденты с такими самолетами происходят либо из-за погодных условий, либо из-за человеческого фактора. "Конечно, нельзя исключать и отказ техники при ее эксплуатации", - добавил сенатор.
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Бондарев отметил, что до заключения экспертной комиссии, которая занимается расследованием инцидента на военном аэродроме Шайковка под Калугой, рано делать какие-то выводы относительно причин трагедии.
"В чем причина – сейчас будут разбираться специалисты. А пока всё, что мы можем сделать, – оказать помощь и поддержку семьям погибших. Их постигло огромное горе. Приношу свои соболезнования всем родным и близким погибших пилотов", - сказал председатель комитета СФ.