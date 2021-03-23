https://ria.ru/20210323/intervyu-1602533123.html
ЛДПР предложила запретить брать интервью у убийц и насильников
ЛДПР предложила запретить брать интервью у убийц и насильников
ЛДПР на фоне скандала с беседой телеведущей Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым готовит законопроект о запрете интервью с убийцами и... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:30
2021-03-23T18:30
2021-03-23T18:30
виктор мохов
оксана пушкина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
лдпр
госдума рф
генеральная прокуратура рф
ксения собчак
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЛДПР на фоне скандала с беседой телеведущей Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым готовит законопроект о запрете интервью с убийцами и насильниками, предполагается, что нарушившим его будет грозить административное наказание, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев.Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был приговорен к колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе и издевался над ними. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира."Сейчас мы занимаемся подготовкой соответствующего законопроекта", - сообщил Зайцев.Ответственность за нарушение закона, в случае его принятия, будет носить административный характер, пояснил депутат."Наказание должно быть невысоким, достаточно будет того, что на уровне государства будут введены ограничительные меры", - уточнил парламентарий."В современном обществе мы часто сталкиваемся с различными формами пропаганды определенных людей, которые пытаются себя пиарить, и, в том числе ,среди них достаточно часто встречаются убийцы, насильники. Телеканалы и агентства, которые гонятся за рейтингом, зачастую пытаются чуть ли не обелить этих людей", - сказал Зайцев.Государство, заявил он, должно уделять внимание пропаганде такой "антиобщественной позиции", особенно посредством СМИ."Фракция ЛДПР придерживается позиции, что убийцы и насильники в полной мере должны нести наказание за деяния, которые они совершили. И если по тем или иным причинам, они освободились из мест лишения свободы, ни в коем случае нельзя давать им возможность рекламировать себя и свои поступки", - сообщил депутат.Ранее депутат ГД Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру РФ по поводу высказанного "скопинским маньяком" Виктором Моховым в интервью намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв. Оно пояснила, что сделала это "опасаясь за жертв маньяка и понимая, что высказанные им угрозы противозаконны".Сама Собчак, комментируя реакцию на ее интервью с Моховым, отметила, что это был "осознанный выбор команды", а журналисты обладают правом "исследовать границы добра и зла".
https://ria.ru/20210323/intervyu-1602511952.html
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виктор мохов, оксана пушкина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), лдпр, госдума рф, генеральная прокуратура рф, ксения собчак, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ЛДПР
на фоне скандала с беседой телеведущей Ксении Собчак
со "скопинским маньяком" Виктором Моховым
готовит законопроект о запрете интервью с убийцами и насильниками, предполагается, что нарушившим его будет грозить административное наказание, рассказал РИА Новости один из авторов инициативы, зампред комитета ГД
по образованию и науке Максим Зайцев.
Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был приговорен к колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе и издевался над ними. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
после этого предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира.
"Сейчас мы занимаемся подготовкой соответствующего законопроекта", - сообщил Зайцев.
Ответственность за нарушение закона, в случае его принятия, будет носить административный характер, пояснил депутат.
"Наказание должно быть невысоким, достаточно будет того, что на уровне государства будут введены ограничительные меры", - уточнил парламентарий.
"В современном обществе мы часто сталкиваемся с различными формами пропаганды определенных людей, которые пытаются себя пиарить, и, в том числе ,среди них достаточно часто встречаются убийцы, насильники. Телеканалы и агентства, которые гонятся за рейтингом, зачастую пытаются чуть ли не обелить этих людей", - сказал Зайцев.
Государство, заявил он, должно уделять внимание пропаганде такой "антиобщественной позиции", особенно посредством СМИ.
"Фракция ЛДПР придерживается позиции, что убийцы и насильники в полной мере должны нести наказание за деяния, которые они совершили. И если по тем или иным причинам, они освободились из мест лишения свободы, ни в коем случае нельзя давать им возможность рекламировать себя и свои поступки", - сообщил депутат.
Ранее депутат ГД Оксана Пушкина
отправила депутатские запросы во ФСИН
и Генпрокуратуру
РФ по поводу высказанного "скопинским маньяком" Виктором Моховым в интервью намерения "помочь" зачать детей одной из его жертв. Оно пояснила, что сделала это "опасаясь за жертв маньяка и понимая, что высказанные им угрозы противозаконны".
Сама Собчак, комментируя реакцию на ее интервью с Моховым, отметила, что это был "осознанный выбор команды", а журналисты обладают правом "исследовать границы добра и зла".