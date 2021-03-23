https://ria.ru/20210323/intervyu-1602511952.html

В ОП прокомментировали интервью скопинского маньяка

В ОП прокомментировали интервью скопинского маньяка

Необходимо законодательно исключить возможности для преступников "зарабатывать на своей славе", заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:54

2021-03-23T16:54

2021-03-23T16:54

виктор мохов

россия

александр малькевич

владимир соловьев (телеведущий)

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Необходимо законодательно исключить возможности для преступников "зарабатывать на своей славе", заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, по мнению которого "хайпующим" на подобных интервью не место в журналистике.Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был приговорен к колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе и издевался над ними. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после публикации этого материала предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".На фоне произошедшего, по мнению общественника, вновь становится актуальной тема приравнивания блогеров к СМИ, чтобы они "жили по законам, а не по понятиям"."Что касается Ксении Анатольевны Собчак и целого ряда так называемых журналистов, которые потворствуют разгулу морального беспредела, которые хайпуют и пытаются поднимать рейтинги на подобных интервью, им не место в нашей профессии. Их надо гнать из журналистики с волчьим билетом", - заявил Малькевич.Как со своей стороны заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков, с юридической точки зрения интервью Собчак со "скопинским маньяком" не вызывает вопросов, "ограничений для вышедших из тюрьмы на дачу интервью тоже нет".При этом он оговорился, что "о чем-то можно было бы еще говорить", если "какие-то фрагменты интервью наносят ущерб и моральные страдания причиняют жертвам этого человека". "Но с очень большой натяжкой - и скорее нет, чем да. Нарушения закона, на мой взгляд, здесь не усматривается", - сказал Грибаков."Беседовать ему никто не запрещал, и снимать эту беседу на видео тоже никто не запрещал", - подчеркнул юрист.В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.

https://ria.ru/20210306/manyak-1600126040.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

https://ria.ru/20210323/intervyu-1602499902.html

россия

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виктор мохов, россия, александр малькевич, владимир соловьев (телеведущий), общество