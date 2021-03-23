Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/intervyu-1602511952.html
В ОП прокомментировали интервью скопинского маньяка
В ОП прокомментировали интервью скопинского маньяка
Необходимо законодательно исключить возможности для преступников "зарабатывать на своей славе", заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:54
2021-03-23T16:54
виктор мохов
россия
александр малькевич
владимир соловьев (телеведущий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153255/14/1532551429_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_f5481ae3a639fed67e418d21da2101b6.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Необходимо законодательно исключить возможности для преступников "зарабатывать на своей славе", заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, по мнению которого "хайпующим" на подобных интервью не место в журналистике.Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был приговорен к колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе и издевался над ними. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после публикации этого материала предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".На фоне произошедшего, по мнению общественника, вновь становится актуальной тема приравнивания блогеров к СМИ, чтобы они "жили по законам, а не по понятиям"."Что касается Ксении Анатольевны Собчак и целого ряда так называемых журналистов, которые потворствуют разгулу морального беспредела, которые хайпуют и пытаются поднимать рейтинги на подобных интервью, им не место в нашей профессии. Их надо гнать из журналистики с волчьим билетом", - заявил Малькевич.Как со своей стороны заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков, с юридической точки зрения интервью Собчак со "скопинским маньяком" не вызывает вопросов, "ограничений для вышедших из тюрьмы на дачу интервью тоже нет".При этом он оговорился, что "о чем-то можно было бы еще говорить", если "какие-то фрагменты интервью наносят ущерб и моральные страдания причиняют жертвам этого человека". "Но с очень большой натяжкой - и скорее нет, чем да. Нарушения закона, на мой взгляд, здесь не усматривается", - сказал Грибаков."Беседовать ему никто не запрещал, и снимать эту беседу на видео тоже никто не запрещал", - подчеркнул юрист.В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
https://ria.ru/20210306/manyak-1600126040.html
https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html
https://ria.ru/20210323/intervyu-1602499902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153255/14/1532551429_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_42cd7c006681d319124b4f48a6494786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор мохов, россия, александр малькевич, владимир соловьев (телеведущий), общество

В ОП прокомментировали интервью скопинского маньяка

16:54 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Необходимо законодательно исключить возможности для преступников "зарабатывать на своей славе", заявил РИА Новости первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, по мнению которого "хайпующим" на подобных интервью не место в журналистике.
Ранее Собчак на своем YouTube-канале опубликовала интервью с вышедшим на свободу Моховым, который в 2005 году был приговорен к колонии строгого режима за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он несколько лет удерживал в неволе и издевался над ними. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после публикации этого материала предложил законодательно запретить брать интервью у преступников, отбывших наказание за насилие или убийство, и призвал отстранить телеведущую от эфира. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что фильм не имеет никакого отношения к журналистике, это "скандальный шоу-бизнес", который уже "давно ниже плинтуса".
"Мы требуем полностью искоренить законодательно возможности для преступников зарабатывать на своей славе. В Америке действует так называемый "Закон сына Сэма", запрещающий преступникам получать прибыль от огласки своих преступлений, чаще всего путем продажи воспоминаний... Я считаю, что Общественная палата не должна стесняться быть субъектом законодательных инициатив, предлагать важные решения для парламента, необходимость которых активно обсуждается в обществе", - прокомментировал ситуацию Малькевич.
На фоне произошедшего, по мнению общественника, вновь становится актуальной тема приравнивания блогеров к СМИ, чтобы они "жили по законам, а не по понятиям".
"Что касается Ксении Анатольевны Собчак и целого ряда так называемых журналистов, которые потворствуют разгулу морального беспредела, которые хайпуют и пытаются поднимать рейтинги на подобных интервью, им не место в нашей профессии. Их надо гнать из журналистики с волчьим билетом", - заявил Малькевич.
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 08:00
Отброса общества не удастся превратить в звезду
Как со своей стороны заявил РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков, с юридической точки зрения интервью Собчак со "скопинским маньяком" не вызывает вопросов, "ограничений для вышедших из тюрьмы на дачу интервью тоже нет".
При этом он оговорился, что "о чем-то можно было бы еще говорить", если "какие-то фрагменты интервью наносят ущерб и моральные страдания причиняют жертвам этого человека". "Но с очень большой натяжкой - и скорее нет, чем да. Нарушения закона, на мой взгляд, здесь не усматривается", - сказал Грибаков.
"Беседовать ему никто не запрещал, и снимать эту беседу на видео тоже никто не запрещал", - подчеркнул юрист.
Виктор Мохов, похитивший в 2000 году двух девушек в городе Скопин Рязанской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 08:00
"Таких не исправить": "скопинский маньяк" Мохов вышел на свободу
В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.
Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.
Мохов покинул исправительную колонию 3 марта 2021 года. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 15:57
Депутат попросил МВД проверить интервью скопинского маньяка
 
Виктор МоховРоссияАлександр МалькевичВладимир Соловьев (телеведущий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния