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РБК: переход "Газпрома" на российское ПО оценили в 180 миллиардов рублей
РБК: переход "Газпрома" на российское ПО оценили в 180 миллиардов рублей
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в письме премьер-министру Михаилу Мишустину оценил затраты компании при переходе на российское ПО в сумму от "180 миллиардов... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:14
2021-03-23T16:55
россия
михаил мишустин
алексей миллер
газпром
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рбк (медиагруппа)
олег аксютин
экономика
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в письме премьер-министру Михаилу Мишустину оценил затраты компании при переходе на российское ПО в сумму от "180 миллиардов рублей". Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность изданию подтвердил источник в корпорации.В письме Миллер попросил исключить из проекта президентского указа "О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры" конкретные сроки перехода на отечественные программы и оборудование: это, согласно документу, нужно сделать до 1 января 2024 года и к началу 2025 года соответственно.По словам главы компании, указ в нынешней редакции приведет "к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома".Издание напомнило, что чистый убыток корпорации за первые девять месяцев прошлого года составил более 218 миллиардов рублей, а прибыль годом ранее — более 1,1 триллиона рублей.Также указывается, что Миллер попросил поручить Минцифры и Минпромторгу рассмотреть и учесть предложения компании по доработке указа. К документу прилагаются замечания к тексту проекта, которые в Минпромторг направил первый заместитель главы компании Олег Аксютин 22 января. В них указывается пункт о том, что компании должны разработать и утвердить планы перехода на преимущественно отечественное ПО и оборудование.По словам Аксютина, основной объем оборудования — единые программно-аппаратные комплексы, проводить их замену нужно единовременно, но только после проведения аудита и подготовки плана. В ноябре 2020 года Минцифры опубликовало для общественного обсуждения новые проекты документов о переходе объектов критической информационной инфраструктуры преимущественно на отечественное ПО с 2024 года, а на российское оборудование — с 2025 года. К объектам КИИ относятся сети и информационные системы госорганов, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, энергетики, транспорта, а также кредитно-финансовой сферы.
https://ria.ru/20201208/gadzhety-1588223300.html
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россия, михаил мишустин, алексей миллер, газпром, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа), олег аксютин, экономика

РБК: переход "Газпрома" на российское ПО оценили в 180 миллиардов рублей

11:14 23.03.2021 (обновлено: 16:55 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в письме премьер-министру Михаилу Мишустину оценил затраты компании при переходе на российское ПО в сумму от "180 миллиардов рублей". Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность изданию подтвердил источник в корпорации.
В письме Миллер попросил исключить из проекта президентского указа "О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры" конкретные сроки перехода на отечественные программы и оборудование: это, согласно документу, нужно сделать до 1 января 2024 года и к началу 2025 года соответственно.
По словам главы компании, указ в нынешней редакции приведет "к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома".
Издание напомнило, что чистый убыток корпорации за первые девять месяцев прошлого года составил более 218 миллиардов рублей, а прибыль годом ранее — более 1,1 триллиона рублей.
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Также указывается, что Миллер попросил поручить Минцифры и Минпромторгу рассмотреть и учесть предложения компании по доработке указа. К документу прилагаются замечания к тексту проекта, которые в Минпромторг направил первый заместитель главы компании Олег Аксютин 22 января. В них указывается пункт о том, что компании должны разработать и утвердить планы перехода на преимущественно отечественное ПО и оборудование.
По словам Аксютина, основной объем оборудования — единые программно-аппаратные комплексы, проводить их замену нужно единовременно, но только после проведения аудита и подготовки плана.
В ноябре 2020 года Минцифры опубликовало для общественного обсуждения новые проекты документов о переходе объектов критической информационной инфраструктуры преимущественно на отечественное ПО с 2024 года, а на российское оборудование — с 2025 года. К объектам КИИ относятся сети и информационные системы госорганов, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, энергетики, транспорта, а также кредитно-финансовой сферы.
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РоссияМихаил МишустинАлексей МиллерГазпромМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РБК (медиагруппа)Олег АксютинЭкономика
 
 
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