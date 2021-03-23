https://ria.ru/20210323/gazprom-1602441684.html

РБК: переход "Газпрома" на российское ПО оценили в 180 миллиардов рублей

РБК: переход "Газпрома" на российское ПО оценили в 180 миллиардов рублей

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в письме премьер-министру Михаилу Мишустину оценил затраты компании при переходе на российское ПО в сумму от "180 миллиардов... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:14

2021-03-23T11:14

2021-03-23T16:55

россия

михаил мишустин

алексей миллер

газпром

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

рбк (медиагруппа)

олег аксютин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в письме премьер-министру Михаилу Мишустину оценил затраты компании при переходе на российское ПО в сумму от "180 миллиардов рублей". Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность изданию подтвердил источник в корпорации.В письме Миллер попросил исключить из проекта президентского указа "О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры" конкретные сроки перехода на отечественные программы и оборудование: это, согласно документу, нужно сделать до 1 января 2024 года и к началу 2025 года соответственно.По словам главы компании, указ в нынешней редакции приведет "к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома".Издание напомнило, что чистый убыток корпорации за первые девять месяцев прошлого года составил более 218 миллиардов рублей, а прибыль годом ранее — более 1,1 триллиона рублей.Также указывается, что Миллер попросил поручить Минцифры и Минпромторгу рассмотреть и учесть предложения компании по доработке указа. К документу прилагаются замечания к тексту проекта, которые в Минпромторг направил первый заместитель главы компании Олег Аксютин 22 января. В них указывается пункт о том, что компании должны разработать и утвердить планы перехода на преимущественно отечественное ПО и оборудование.По словам Аксютина, основной объем оборудования — единые программно-аппаратные комплексы, проводить их замену нужно единовременно, но только после проведения аудита и подготовки плана. В ноябре 2020 года Минцифры опубликовало для общественного обсуждения новые проекты документов о переходе объектов критической информационной инфраструктуры преимущественно на отечественное ПО с 2024 года, а на российское оборудование — с 2025 года. К объектам КИИ относятся сети и информационные системы госорганов, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, энергетики, транспорта, а также кредитно-финансовой сферы.

https://ria.ru/20201208/gadzhety-1588223300.html

https://ria.ru/20210315/poiskovik-1601365824.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, алексей миллер, газпром, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа), олег аксютин, экономика