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В Петербурге прорвало трубу с горячей водой

В Петербурге прорвало трубу с горячей водой

Фонтан горячей воды высотой примерно до пятого этажа образовался из-за прорыва трубопровода в Центральном районе Петербурга, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:51

2021-03-23T12:51

2021-03-23T12:51

россия

жкх

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Фонтан горячей воды высотой примерно до пятого этажа образовался из-за прорыва трубопровода в Центральном районе Петербурга, сообщил РИА Новости во вторник представитель компании "Теплосеть Санкт-Петербурга"."Дефект на трубопроводе по адресу Исполкомовская улица, 17 привел к образованию фонтана горячей воды высотой приблизительно до пятого этажа. Сейчас трубопровод отключен, дефект локализован. По предварительной информации, в зоне аварии оказался один автомобиль", - рассказал он.По словам собеседника агентства, сведения о пострадавших пока не поступали. Дефект трубопровода, который планируется устранить к утру среды, привел к ограничению отопления в трех соседних домах, где сохранится горячее водоснабжение.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, санкт-петербург, происшествия