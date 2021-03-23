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В Петербурге прорвало трубу с горячей водой
В Петербурге прорвало трубу с горячей водой
Фонтан горячей воды высотой примерно до пятого этажа образовался из-за прорыва трубопровода в Центральном районе Петербурга, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:51
2021-03-23T12:51
2021-03-23T12:51
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Фонтан горячей воды высотой примерно до пятого этажа образовался из-за прорыва трубопровода в Центральном районе Петербурга, сообщил РИА Новости во вторник представитель компании "Теплосеть Санкт-Петербурга"."Дефект на трубопроводе по адресу Исполкомовская улица, 17 привел к образованию фонтана горячей воды высотой приблизительно до пятого этажа. Сейчас трубопровод отключен, дефект локализован. По предварительной информации, в зоне аварии оказался один автомобиль", - рассказал он.По словам собеседника агентства, сведения о пострадавших пока не поступали. Дефект трубопровода, который планируется устранить к утру среды, привел к ограничению отопления в трех соседних домах, где сохранится горячее водоснабжение.
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россия, жкх, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости.
Фонтан горячей воды высотой примерно до пятого этажа образовался из-за прорыва трубопровода в Центральном районе Петербурга
, сообщил РИА Новости во вторник представитель компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".
"Дефект на трубопроводе по адресу Исполкомовская улица, 17 привел к образованию фонтана горячей воды высотой приблизительно до пятого этажа. Сейчас трубопровод отключен, дефект локализован. По предварительной информации, в зоне аварии оказался один автомобиль", - рассказал он.
По словам собеседника агентства, сведения о пострадавших пока не поступали. Дефект трубопровода, который планируется устранить к утру среды, привел к ограничению отопления в трех соседних домах, где сохранится горячее водоснабжение.