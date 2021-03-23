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В Петербурге прорвало трубу с горячей водой
В Петербурге прорвало трубу с горячей водой
Фонтан горячей воды высотой примерно до пятого этажа образовался из-за прорыва трубопровода в Центральном районе Петербурга, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:51
2021-03-23T12:51
россия
жкх
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Фонтан горячей воды высотой примерно до пятого этажа образовался из-за прорыва трубопровода в Центральном районе Петербурга, сообщил РИА Новости во вторник представитель компании "Теплосеть Санкт-Петербурга"."Дефект на трубопроводе по адресу Исполкомовская улица, 17 привел к образованию фонтана горячей воды высотой приблизительно до пятого этажа. Сейчас трубопровод отключен, дефект локализован. По предварительной информации, в зоне аварии оказался один автомобиль", - рассказал он.По словам собеседника агентства, сведения о пострадавших пока не поступали. Дефект трубопровода, который планируется устранить к утру среды, привел к ограничению отопления в трех соседних домах, где сохранится горячее водоснабжение.
россия
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россия, жкх, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге прорвало трубу с горячей водой

12:51 23.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкПрорыв трубы отопления
Прорыв трубы отопления - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Фонтан горячей воды высотой примерно до пятого этажа образовался из-за прорыва трубопровода в Центральном районе Петербурга, сообщил РИА Новости во вторник представитель компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".
"Дефект на трубопроводе по адресу Исполкомовская улица, 17 привел к образованию фонтана горячей воды высотой приблизительно до пятого этажа. Сейчас трубопровод отключен, дефект локализован. По предварительной информации, в зоне аварии оказался один автомобиль", - рассказал он.
По словам собеседника агентства, сведения о пострадавших пока не поступали. Дефект трубопровода, который планируется устранить к утру среды, привел к ограничению отопления в трех соседних домах, где сохранится горячее водоснабжение.
 
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