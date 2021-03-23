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СП рассказала о размещении евробондов Россией под санкциями США
СП рассказала о размещении евробондов Россией под санкциями США
Россия, несмотря на ограничения со стороны США, смогла в прошлом году разместить евробонды в Европе на рекордную сумму 2 миллиарда евро и под рекордно низкие... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T00:29
2021-03-23T00:29
россия
евробонды
счетная палата рф
европа
сша
индонезия
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия, несмотря на ограничения со стороны США, смогла в прошлом году разместить евробонды в Европе на рекордную сумму 2 миллиарда евро и под рекордно низкие ставки, близкие к стоимости заимствований других развивающихся стран, не находящихся под санкциями, готовится в материалах Счетной палаты РФ.Санкции США, введенные летом 2019 года, фактически лишили Россию возможности предлагать рынку новые долларовые долговые бумаги.Контрольное ведомство отмечает, что состоявшееся в ноябре прошлого года размещение стало рекордным: его объем составил 2 миллиарда евро, при этом спрос на российские евробонды превысил размещенный объем более чем на 700 миллионов евро."Вместе с тем размещение прошло по рекордно низким ставкам", - говорится в документе. Так, доходность еврооблигаций с погашением в 2027 году составила 1,125% годовых, а бумаг с погашением в 2032 году – 1,85% годовых. Иностранные инвесторы приобрели около 60% новых еврооблигаций РФ, российские инвесторы – около 40% в каждом из выпусков."Следует отметить, что государственные облигации развивающихся стран, близкие по параметрам с российскими, показывали схожие доходности при размещении", - отмечает Счетная палата. Например, еврооблигации Казахстана в евро с погашением в 2026 году размещались по ставке 0,6% годовых, со сроком погашения в 2028 году –2,375% годовых. Евробонды Индонезии с погашением в 2025 году размещались под 1,75% годовых, а с погашением в 2031 году – под 1,4%."Вероятно, что указанные операции по размещению еврооблигаций в 2020 году являются удачными для Минфина России с учетом сложившейся экономической конъюнктуры, а также возможного усиления санкционной политики в отношении РФ. Завершение выборов в США и подвижки по вакцине от коронавируса стали поводом для рыночного ралли", - говорится в отчете.
https://ria.ru/20201029/evrobondy-1582176207.html
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россия, евробонды, счетная палата рф, европа, сша, индонезия, экономика

СП рассказала о размещении евробондов Россией под санкциями США

00:29 23.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМониторы с информацией о состоянии денежного рынка РФ
Мониторы с информацией о состоянии денежного рынка РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия, несмотря на ограничения со стороны США, смогла в прошлом году разместить евробонды в Европе на рекордную сумму 2 миллиарда евро и под рекордно низкие ставки, близкие к стоимости заимствований других развивающихся стран, не находящихся под санкциями, готовится в материалах Счетной палаты РФ.
Санкции США, введенные летом 2019 года, фактически лишили Россию возможности предлагать рынку новые долларовые долговые бумаги.
"Будучи отрезанным от возможности привлекать доллары из-за санкций, Минфин России обратился на единственный доступный крупный рынок – европейский. Размещение прошло без участия американских инвесторов и без использования финансовой инфраструктуры США", - пишет Счетная палата по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований.
Контрольное ведомство отмечает, что состоявшееся в ноябре прошлого года размещение стало рекордным: его объем составил 2 миллиарда евро, при этом спрос на российские евробонды превысил размещенный объем более чем на 700 миллионов евро.
"Вместе с тем размещение прошло по рекордно низким ставкам", - говорится в документе. Так, доходность еврооблигаций с погашением в 2027 году составила 1,125% годовых, а бумаг с погашением в 2032 году – 1,85% годовых. Иностранные инвесторы приобрели около 60% новых еврооблигаций РФ, российские инвесторы – около 40% в каждом из выпусков.
Руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября 2020, 20:14Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Эксперт допустил размещение евробондов российских эмитентов до конца года
"Следует отметить, что государственные облигации развивающихся стран, близкие по параметрам с российскими, показывали схожие доходности при размещении", - отмечает Счетная палата. Например, еврооблигации Казахстана в евро с погашением в 2026 году размещались по ставке 0,6% годовых, со сроком погашения в 2028 году –2,375% годовых. Евробонды Индонезии с погашением в 2025 году размещались под 1,75% годовых, а с погашением в 2031 году – под 1,4%.
"Вероятно, что указанные операции по размещению еврооблигаций в 2020 году являются удачными для Минфина России с учетом сложившейся экономической конъюнктуры, а также возможного усиления санкционной политики в отношении РФ. Завершение выборов в США и подвижки по вакцине от коронавируса стали поводом для рыночного ралли", - говорится в отчете.
ГТЛК разместила евробонды на $500 млн долларов, спрос превысил $1,6 млрд - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября 2020, 13:18
ГТЛК разместила евробонды на $500 млн долларов, спрос превысил $1,6 млрд
 
РоссияевробондыСчетная палата РФЕвропаСШАИндонезияЭкономика
 
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