https://ria.ru/20210323/evrobondy-1602410315.html

СП рассказала о размещении евробондов Россией под санкциями США

СП рассказала о размещении евробондов Россией под санкциями США

Россия, несмотря на ограничения со стороны США, смогла в прошлом году разместить евробонды в Европе на рекордную сумму 2 миллиарда евро и под рекордно низкие... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T00:29

2021-03-23T00:29

2021-03-23T00:29

россия

евробонды

счетная палата рф

европа

сша

индонезия

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия, несмотря на ограничения со стороны США, смогла в прошлом году разместить евробонды в Европе на рекордную сумму 2 миллиарда евро и под рекордно низкие ставки, близкие к стоимости заимствований других развивающихся стран, не находящихся под санкциями, готовится в материалах Счетной палаты РФ.Санкции США, введенные летом 2019 года, фактически лишили Россию возможности предлагать рынку новые долларовые долговые бумаги.Контрольное ведомство отмечает, что состоявшееся в ноябре прошлого года размещение стало рекордным: его объем составил 2 миллиарда евро, при этом спрос на российские евробонды превысил размещенный объем более чем на 700 миллионов евро."Вместе с тем размещение прошло по рекордно низким ставкам", - говорится в документе. Так, доходность еврооблигаций с погашением в 2027 году составила 1,125% годовых, а бумаг с погашением в 2032 году – 1,85% годовых. Иностранные инвесторы приобрели около 60% новых еврооблигаций РФ, российские инвесторы – около 40% в каждом из выпусков."Следует отметить, что государственные облигации развивающихся стран, близкие по параметрам с российскими, показывали схожие доходности при размещении", - отмечает Счетная палата. Например, еврооблигации Казахстана в евро с погашением в 2026 году размещались по ставке 0,6% годовых, со сроком погашения в 2028 году –2,375% годовых. Евробонды Индонезии с погашением в 2025 году размещались под 1,75% годовых, а с погашением в 2031 году – под 1,4%."Вероятно, что указанные операции по размещению еврооблигаций в 2020 году являются удачными для Минфина России с учетом сложившейся экономической конъюнктуры, а также возможного усиления санкционной политики в отношении РФ. Завершение выборов в США и подвижки по вакцине от коронавируса стали поводом для рыночного ралли", - говорится в отчете.

https://ria.ru/20201029/evrobondy-1582176207.html

https://ria.ru/20201020/evrobondy-1580631234.html

россия

европа

сша

индонезия

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россия, евробонды, счетная палата рф, европа, сша, индонезия, экономика