https://ria.ru/20210323/elektrifikatsiya-1602454792.html
РЖД завершили электрификацию последнего участка дороги до границы с КНР
РЖД завершили электрификацию последнего участка дороги до границы с КНР
Министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:43
2021-03-23T12:43
2021-03-23T12:43
россия-китай: главное
олег белозеров
александр осипов
ржд
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МОСКВА, 23 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов в понедельник в формате телемоста открыли движение поездов по электрифицированному участку Борзя – Забайкальск (Забайкальский край, граница с Китаем)."Электрификация участка повысит его пропускную способность, что позволит обеспечить рост объёма перевозок между Россией и Китаем", – сообщил Белозеров.Электрификация железнодорожного участка Борзя – Забайкальск является частью проекта реконструкции железнодорожной линии Карымская – Забайкальск, соединяющей Транссибирскую магистраль и погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на границе с Китаем, сообщает rzd-partner.
https://ria.ru/20210319/postavki-1601971784.html
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олег белозеров, александр осипов, ржд, виталий савельев, китай, забайкальский край