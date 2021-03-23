https://ria.ru/20210323/elektrifikatsiya-1602454792.html

РЖД завершили электрификацию последнего участка дороги до границы с КНР

РЖД завершили электрификацию последнего участка дороги до границы с КНР

Министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:43

2021-03-23T12:43

2021-03-23T12:43

россия-китай: главное

олег белозеров

александр осипов

ржд

виталий савельев

китай

забайкальский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602455547_196:110:880:495_1920x0_80_0_0_24c04876dbd3ff55e0d6198e12794a4a.jpg

МОСКВА, 23 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов в понедельник в формате телемоста открыли движение поездов по электрифицированному участку Борзя – Забайкальск (Забайкальский край, граница с Китаем)."Электрификация участка повысит его пропускную способность, что позволит обеспечить рост объёма перевозок между Россией и Китаем", – сообщил Белозеров.Электрификация железнодорожного участка Борзя – Забайкальск является частью проекта реконструкции железнодорожной линии Карымская – Забайкальск, соединяющей Транссибирскую магистраль и погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на границе с Китаем, сообщает rzd-partner.

https://ria.ru/20210319/postavki-1601971784.html

китай

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег белозеров, александр осипов, ржд, виталий савельев, китай, забайкальский край