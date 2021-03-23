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https://ria.ru/20210323/elektrifikatsiya-1602454792.html
РЖД завершили электрификацию последнего участка дороги до границы с КНР
РЖД завершили электрификацию последнего участка дороги до границы с КНР
Министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:43
2021-03-23T12:43
россия-китай: главное
олег белозеров
александр осипов
ржд
виталий савельев
китай
забайкальский край
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МОСКВА, 23 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов в понедельник в формате телемоста открыли движение поездов по электрифицированному участку Борзя – Забайкальск (Забайкальский край, граница с Китаем)."Электрификация участка повысит его пропускную способность, что позволит обеспечить рост объёма перевозок между Россией и Китаем", – сообщил Белозеров.Электрификация железнодорожного участка Борзя – Забайкальск является частью проекта реконструкции железнодорожной линии Карымская – Забайкальск, соединяющей Транссибирскую магистраль и погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на границе с Китаем, сообщает rzd-partner.
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олег белозеров, александр осипов, ржд, виталий савельев, китай, забайкальский край

РЖД завершили электрификацию последнего участка дороги до границы с КНР

12:43 23.03.2021
 
© Фото : «РЖД»РЖД завершили электрификацию последнего участка железной дороги до границы с Китаем
РЖД завершили электрификацию последнего участка железной дороги до границы с Китаем - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : «РЖД»
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МОСКВА, 23 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Министр транспорта РФ Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов в понедельник в формате телемоста открыли движение поездов по электрифицированному участку Борзя – Забайкальск (Забайкальский край, граница с Китаем).
"Поздравляю всех железнодорожников и жителей Забайкальского края с успешной реализацией этого важнейшего проекта. Он стал завершающим этапом электрификации 365-километрового участка от ст. Карымская до ст. Забайкальск – крупнейшего железнодорожного пункта пропуска на российско-китайской границе", – отметил Савельев.
"Электрификация участка повысит его пропускную способность, что позволит обеспечить рост объёма перевозок между Россией и Китаем", – сообщил Белозеров.
Электрификация железнодорожного участка Борзя – Забайкальск является частью проекта реконструкции железнодорожной линии Карымская – Забайкальск, соединяющей Транссибирскую магистраль и погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на границе с Китаем, сообщает rzd-partner.
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Россия-Китай: ГлавноеОлег БелозеровАлександр ОсиповРЖДВиталий СавельевКитайЗабайкальский край
 
 
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